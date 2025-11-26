Deviza
Rendkívüli: teljesen váratlanul óriási bejelentést tett Lázár János, a kormány 400 milliárd forintot szerzett Európától – erre fogja költeni

Hiába a nyomás az Európai Bizottságtól, Magyarország zöldutat kapott. Lázár János rendkívüli fontosságú bejelentést tett.
Hecker Flórián
2025.11.26, 19:40
Frissítve: 2025.11.26, 20:33

Honvédők vs. árulók 1:0! – ezzel a címmel közölt bejegyzést néhány perccel ezelőtt Lázár János.

Lázár János
Lázár János óriási bejelentést tett: 800 milliárd forintot szerzett a kormány Európától / Fotó: Lázár János / Facebook

Ebben az építési és közlekedési miniszter egy kardinális, régóta húzódó ügyről, pontosabban annak lezárásáról számolt be.

Lázár János óriási bejelentést tett: 400 milliárd forintot szerzett a kormány Európától

Eredményesebben védtük a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták.

Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank

– jelentette be teljesen váratlanul Lázár János. A rövid Facebook-bejegyzésben közölte, hogy végre az uniós bank befogadta a magyar hitelkérelmet. „Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – kommentálta a fejleményt.

 

Mindez azt jelenti, hogy a következő bő egy évben

közel 800 milliárd forintnyi (erre még visszatérünk – szerk.) értékben valósulhatnak meg

olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is. „A vágány mellett tessék vigyázni: indul a munka!” – zárta bejelentését Lázár János.

Így szerzett 800 milliárd forintot a kormány a magyar vasútra

Lázár János tájékoztatása teljes fordulatot takar. Éppen egy hónapja számoltunk be arról, hogy továbbra sem tud dönteni a Magyar Államvasutak (MÁV) hitelkérelméről az Európai Beruházási Bank (EIB), amelynek igénylése akkor már egy éve húzódott. Így aztán úgy tűnt, a magyar vasút fejlesztése továbbra sem tud érdemben elindulni.

Az EIB-nek benyújtott hitelkérelem alapvetően egymilliárd euróról szól, ez átszámítva nagyjából 400 milliárd forint. A 800 milliárd forint, amelyről a miniszter írt, úgy jön ki, hogy az EIB-hitelt a kormány ugyanennyivel kiegészíti.

Még tavaly augusztusban jelentette be Lázár János, hogy egymilliárd eurós hitelkérelmet nyújt be az Európai Beruházási Banknak a MÁV. Ehhez az összeghez a kormány hozzáad további egymilliárd eurót, így nagyságrendileg közel 800 milliárd forintból kezdene nagyszabású vasútfejlesztésbe. A januári Közlekedési Infón a miniszter még bizakodó volt az Európai Beruházási Bankkal folytatott tárgyalások kapcsán, akkor azt mondta, hogy ezek új szakaszba léptek.

Ám hiába a nagy tervek, egészen mostanáig elmaradt a döntés az EIB részéről.

A miniszter megtalálta erre a magyarázatot: szerinte egyértelműen a Tisza Párt miatt késlekedett a hitelbírálat. „Nem lepett meg. Naiv kollégáim közül volt, aki elhitte, hogy döntés fog születni. De ahogy az várható volt, Magyar Péter közbelépett, és Ursula von der Leyenhez fordult, akinek a kabinetfőnöke nagy spanja. Azt kérte, hogy Magyarországról a beruházási bank ne hozzon támogató döntést a választások előtt” – nyilatkozta korábban Lázár János.

Ugyanakkor szerinte ezzel valójában a magyar vasútnak és a magyar embereknek ártanak. Hangsúlyozta, hogy ez nagyon súlyos bűncselekmény, és Magyar Péter bűnt követ el az utasokkal és a magyarokkal szemben, az Európai Bizottság pedig ebben cinkos. Erre utalt most vissza, amikor azt írta, „hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek”

Ezek a vasútfejlesztések valósulnak meg

A hiteldöntés azért is örömteli, mert ezzel talán még az idén megkezdődhet több fontos vasútvonal fejlesztése, például a

miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása.

Erre egyértelmű szükség van. Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt.

A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források.

Hogy milyen konkrét fejlesztések valósulhatnának meg, azt korábbi cikkünkben bemutattuk. Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese tette közzé a Közlekedéstudományi Egyesület április 10-i bükfürdői konferenciáján, ahol a felújítások pontos listáját is ismertették. Az EIB-projektek prioritási sorrendben vannak feltüntetve:

  1. Központi forgalomirányítás fejlesztése 4 vonalon. Ezek 70-es (Budapest–Vác–Szob, 80-as (Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely), 100a (Budapest–Cegléd Szolnok) és 140-es (Cegléd–Kecskemét–Szeged),
  2. 140-es vonalon Kiskunfélegyháza–Szeged Rendező vasútvonal korszerűsítése,
  3. a 30-ason a Székesfehérvár–Lepsény pályafelújítás,
  4. a 20-as vonalon Veszprém–Boba pályafelújítás,
  5. Gubacsi híd rekonstrukciója,
  6. Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest–Vecsés, Monor–Albertirsa pálya-korszerűsítése, illetve ETCS2 kiépítése Városligeti elágazás–Kőbánya-Kispest között,
  7. az 1-es vonalon Almásfüzitő–Komárom szakasz fejlesztése,
  8. 7 + 1 transzformátor-alállomás fejlesztése az 1-es, 40-es és 80-as vonalakon,
  9. a 142-esen Dabas–Lajosmizse–Kecskemét vonal villamosítása és elővárosi fejlesztése,
  10. Székesfehérvár–Poprác távközlés, erősáram és biztosítóberendezés fejlesztése,
  11. Hatvan–Füzesabony egyszerűsített korszerűsítése,
  12. eszközbeszerzés, munkagépek,
  13. szolnoki állomás pályafelújítása.

A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. Többek között renoválnák Esztergom Kertváros, Martonvásár, Balmazújváros, Villány, Tokaj és Várpalota állomásokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

