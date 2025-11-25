Deviza
Lázár János
Illés Zoltán
bérmegállapodás
MÁV-Volán
tömegközlekedés

Van egy állami cég, aminél három év alatt 50 százalékkal nőtt a fizetés: kitört a munkabéke

A hároméves bérmegállapodásnak köszönhetően a dolgozók éves átlagjövedelme 9,5 millió forintra emelkedett. Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette: történelmi munkabéke jött létre a MÁV-Volán csoportnál.
VG/MTI
2025.11.25., 19:19
Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Nagy eredmény született a MÁV-Volán csoportnál: munkabéke, hároméves bérmegállapodás és együttműködés jellemzi a vállalatcsoportot – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közzétett videóüzenetében.

lázár jános
Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János: a MÁV megállíthatatlanul fejlődik

A miniszter kiemelte, hogy a dolgozók éves átlagjövedelme a tárca átvétele óta jelentősen nőtt: 6,3 millió forintról 9,5 millió forintra emelkedett.

„A politikában és a munkában az ember a legfontosabb” – hangsúlyozta Lázár, hozzátéve, hogy közlekedésben ez az utasok és a MÁV-Volán 49 950 munkavállalójának jólétét jelenti.

 

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János szerint az elmúlt évtizedekhez képest példaértékű a munkaügyi kapcsolat a miniszter irányítása alatt. „Minden szakszervezet megerősítette, hogy az elmúlt időszak megállapodásai be lettek tartva, a miniszter pedig túlteljesítette a vállalásokat a jövedelmek terén” – fogalmazott.

Illés Csaba, a Független HÉV Szakszervezet vezetője szerint a HÉV-nél is rendeződtek a munkaügyi kapcsolatok. Felidézte, hogy a korábbi vezetés alatt komoly problémák voltak, de a miniszter megérkezése óta minden ajtó nyitva áll a szakszervezetek előtt. 

A több mint ezer HÉV-munkavállaló most elégedett, hála azoknak a juttatásoknak, amelyeket a dolgozók béreken felül pluszban kapnak.

A hároméves bérmegállapodás és a történelmi munkabéke azt jelzi, hogy a MÁV-Volán csoport hosszú távon is biztosítja a dolgozók jólétét, és a miniszter politikája a munkaadó és a szakszervezetek együttműködésén alapul.

Országszerte

Országszerte
1049 cikk

 

 

