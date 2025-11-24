Deviza
közlekedési infrastruktúra
vasút
m100
Lázár János
BMW-gyár
beruházás

Nagyon erőseket mondott mostanában Lázár János, és ma este folytathatja

Lázár János az elmúlt napokban több, a közlekedési és járműipari szektort érintő, fontos bejelentést tett – a MÁV dunakeszi részesedésszerzésétől a 93 új motorvonat vásárlásán át az M1 és az M100-as autópálya fejlesztéséig. A miniszter hétfő este ismét nagy figyelemre számíthat, amikor a Patrióta YouTube-csatorna vendége lesz.
VG
2025.11.24., 11:22
Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban több bejelentést is tett, aminek valószínűleg nincs vége. A tárcavezető hétfő este a Patrióta YouTube-csatorna vendége lesz. Összeszedtük, hogy Lázár János milyen bejelentéseket tett az elmúlt napokban.

Lázár János az elmúlt napokban több, a közlekedési és járműipari szektort érintő, fontos bejelentést tett / Fotó: Lázár János / Facebook

A miniszter pénteken jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba. Erre azért volt szükség, mert a cég pénzügyi helyzete évek óta folyamatosan romlik, az Opten azt írja, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. tavaly 46,135 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 8,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséget könyvelt el.

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) az orosz Transzmasholdinggal (64,9 százalékos részesedése van a Dunakeszi Járműjavítóban) 2020-ban elnyerte az Egyiptomnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelést, de a Transzmasholding a háborús szankciók miatt később kiszorult a projektből. A dunakeszi járműgyártó ezután tetemes veszteséggel tudta csak folytatni a gyártást, októberben már odáig fajultak a dolgok, hogy a GMVI vezetői levelet írtak az üzleti partnereiknek, hogy nem tudják törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.

A miniszter pénteken azt is bejelentette, hogy 

Magyarország az idén 93 darab motorvonatot vásárol 80 milliárd forint értékben, amelyek szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

A miniszter szerdán arról beszélt, hogy a magyarországi a világ legmodernebb BMW-gyára lesz, és csak elektromos autót gyártanak Debrecenben. „Ez az elektromos BMW el tud menni már 800 kilométert” – mondta Lázár.

Lázár János elárulta azt is, hogy Oliver Zipse, a BMW vezetője teljes bizalommal áll a magyar munkaerőhöz, és egy nagy kérése van a magyar kormányhoz: Magyarország az energiaárakban segítse a vállalatot, mert olcsó gáz és áram nélkül nem lehet versenyképes a gyártás.

A gáz ára a cégek számára kifejezetten magas, ott ugyanis nem érvényesül kormányzati ársapka.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán csütörtökön felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et. Ennek költségvetése 800 milliárd  forint.

A tervek szerint az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd, és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer. Ez a szakasz Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost.

Lázár János szerint az M100-as „bele fog kerülni 400 milliárdba”. 

Az olcsó áram és gáz a jól fizető munkahelyek záloga. Lázár János az esztergomi Lázárinfón beszélt arról, hogy a Debrecenben nyíló BMW-gyár és a magyar autóipar sikere közvetlenül az energiaáraktól függ.

