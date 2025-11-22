Az építési és közlekedési miniszter pénteken Szolnokon úgy fogalmazott, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.

Lázár János lerántotta a leplet: így néznek ki az újonnan legyártott Stadler-vonatok, amiket az állam tízmilliárdokért megvásárol / Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár János a közöségi oldalán megosztotta, hogyan néznek majd ki a szolnoki Stadler-telepen épülő InterCity motorvonatok. „Rögtön 11! ” – tette hozzá.

A svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést / Fotó: Lázár János / Facebook

A Stadler Kft. telephelyén Lázár János bejelentette, hogy

a svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést,

de tárgyalnak további 10 új vonat megvásárlásáról is negyvenmilliárd forint értékben.

Így néz ki belülről az InterCity motorvonat / Fotó: Lázár János / Facebook

A miniszter azt is közölte, hogy idén 80 milliárd forint értékben 93 darab 15-20 éves motorvonat megvásárlásáról kötnek megállapodást, a szerelvények szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

Lázár János tájékoztatott arról is, hogy a következő években felújítják a Budapesti HÉV-vonalakat, és kicserélik a teljes járműparkot. Először a szentendrei HÉV-vonalat építik újjá, és 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint értékben – mondta.

Stratégiai célnak nevezte a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztését. Jelezte: Magyarországon 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió személy utazott, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.

Az új InterCity motorvonatok 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba / Fotó: Lázár János / Facebook

Infrastrukturális fejlesztésekre 1100 milliárd forintot (4 milliárd eurót) fordítanak a következő években az Európai Fejlesztési Bank finanszírozásával – közölte a tárcavezető.

Peter Spuhler, a Stadler Rail csoport igazgatóságának elnöke azt mondta, a projekt 30 év után az első InterCity-beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni.

A járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba – mondta.