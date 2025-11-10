Deviza
Budapest Air­port
Építési és Közlekedési Minisztérium
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
közbeszerzés
bontás
gyorsforgalmi út
útfelújítás

Megjelent a közbeszerzés: kezdődhet az új fővárosi reptéri út előkészítése – bontással indulhat az óriásprojekt

A munka a tervek szerint két évig tart, és az új gyorsforgalmi út alapját teremti meg. Budapest közlekedése új korszakba lép: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető út előkészítéséhez 169 épület bontására írta ki a kormány a közbeszerzést.
VG
2025.11.10., 19:25

Megkezdődhet Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházásának előkészítése: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra kiírták a közbeszerzést. A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból.

20250610_repter_002_VZ liszt ferenc nemzetközi repülőtér
Budapest közlekedése új korszakba lép: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető út előkészítéséhez 169 épület bontására írta ki a kormány a közbeszerzést / Fotó: Vémi Zoltán

Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra. 

A közbeszerzés a majdani új út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.

A Magyar Építők szerint a bontásra ítélt területen 169 épület található összesen mintegy 341 ezer köbméternyi térfogattal. Közülük legalább 30 épület meghaladja az 500 köbmétert, hat épületet részlegesen kell bontani.

A kivitelező feladatai közé tartozik többek között a műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárások lebonyolítása, a törmelék és kommunális hulladék elszállítása, valamint az épületek alapozásának megerősítése és statikai szakvélemény készítése. A munkát a tervek szerint két év alatt kell elvégezni.

Egyenes út a Liszt Ferenc repülőtérre

A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.

A közbeszerzésre az ajánlatokat december 18-ig várják, a munka elindulása pedig az óriásprojekt első mérföldköve lesz, amely Budapest egyik legnagyobb közlekedési és infrastrukturális fejlesztésévé válhat az elkövetkező években.

Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek. Ennek keretében ismertette két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Kiderült, mennyibe fog kerülni, és az is, körülbelül mennyi lesz a vonatjegy ára.

 

 

