Látványos fotókon az M1-es autópálya bővítésének munkálatai

Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az 1-es sztráda ezáltal 78 kilométer hosszan bővül 2-szer 3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2-szer 4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között – írta a Magyar Építők.

Hídépítés az M1-es autópálya felett / Fotó: Magyar Építők / MKIF

Az M1-es autópálya bővítése során több helyszínen éjjel-nappal végzik a munkát

Az M1-es sztráda fejlesztése során jelenleg nagy hangsúlyt fektetnek az érintett hidak és egyéb átkelőműtárgyak át-, újjá- vagy éppen felépítésére. A zsaluzás biztonsággal végezhető az éjjeli órákban is, így a hideg időjárás ellenére a szakemberek éjt nappallá téve tudnak dolgozni a Bicskétől nyugatra fekvő Nagyegyházánál – számolt be az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az alábbi képeken egy hídszerkezet építési munkálatai láthatók:

Fél áron használható az M1-es autópálya

Az M1-es felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül fél áron – használhatják Budapest és Győr között az M1-est.

