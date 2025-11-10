Megszólalt a Strabag az M30-as felújítása kapcsán: Lázár János szabta határidő ugyan lejárt, de halad a folyamat – viszont nagyon korai még az öröm

Szakértői vizsgálatok eredményeként a talaj és a talajvíznyomás állapota lehetővé teszi a pályaszerkezet építésének befejezését, azonban az értékek további javulására van szükség ahhoz, hogy az utat forgalomba lehessen helyezni – közölte a Strabag az M30-as autópálya Miskolc északi szakaszának helyreállítása kapcsán.

Az M30-as autópálya javítása / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út

egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Idén februárban a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Lázár János építési és közlekedési miniszter az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, ami azonban nem történt meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyértelműen a Strabagot teszi felelőssé az M30-as jelenlegi állapotáért, és jelezte, ha a cég továbbra sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, jogi útra terelik az ügyet. Lázár nem fogta vissza magát, októberben egy szókimondó videóban kijelentette, hogy

a Strabag átb*szott bennünket!

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg, a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal. A cég azonban azt állítja, hogy a kárt az előre nem látható talajvízmozgás okozta, amely a műszaki átadás után jelentkezett, és nem lehetett előre jelezni. Ez a talajvíz telítette a töltés alatti mély agyagrétegeket, ami talajcsúszáshoz és egyenetlen süllyedéshez vezetett.

A vállalat szerint három javítási koncepciótervet nyújtott be a megrendelőnek 2024 augusztusában. A megrendelő, a becslések szerint – az engedélyek kiadásától – számított tíz hónapos átfutási idővel járó javítási koncepciótervet választotta ki, amely esetében előre látható volt, hogy az altalaj tömörödésének idejét és abban a víznyomás előírt mértékre csökkenését nem lehet befolyásolni, gyorsítani.