Nagy Márton rendet tesz a magánegészségügyben: mérföldkőhöz érkezett az ágazat
A Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület – derül ki a tárca pénteki közleményéből, mely szerint a testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempontok.
Mint írják, egy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült felmérés tárta fel a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei közvetlenül a betegek érdekeit szolgáló fejlesztési irányokat is kijelöltek.
Ezek a magánegészségügyi szervezet céljai
A betegek jogainak és érdekeinek erősítése érdekében előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési tervet biztosítanak, miközben javítják az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatást, és a betegjogok hatékonyabb érvényesítését is segítik.
A szolgáltatások átláthatóságát egységes, nyilvános árlisták, valamint világos és betartható ÁSZF-ek növelik,
míg lépéseket tesznek a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása céljából.
A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése érdekében egységes minimumkövetelményeket alakítanak ki, igyekeznek visszaszorítani az indokolatlan vizsgálatokat, és összehangolják a biztosítók és szolgáltatók adatközlését.
Megerősítik továbbá a hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, így törekednek a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználására és bővítésére.
Ők kapnak helyet a szervezeteben
A Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület az ismertetett célok megvalósítására alakult meg a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én, intézményi keretet biztosítva a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti együttműködéshez. A testület tagjai:
- Nemzetgazdasági Minisztérium
- a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága
- Fogyasztóvédelmi Hatóság
- Magyar Biztosítók Szövetsége
- Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat
A testület feladata lesz a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása, a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése, állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között, az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása és a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.
A tárca szerint a testület létrejötte fontos mérföldkő egy olyan átlátható, egységes és valóban betegközpontú magánegészségügyi rendszer kialakításában, amely a betegek, a szolgáltatók és a teljes egészségügyi ellátórendszer közös érdekeit szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a betegek biztonságban, megfelelő információk birtokában és kiszámítható környezetben vehessék igénybe a magánellátás szolgáltatásait.