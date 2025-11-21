Nagy Márton rendet tesz a magánegészségügyben: mérföldkőhöz érkezett az ágazat

A Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület – derül ki a tárca pénteki közleményéből, mely szerint a testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempontok.

A magánegészségügyi koordinációra számos okból is szükség van / Fotó: Shutterstock

Mint írják, egy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült felmérés tárta fel a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei közvetlenül a betegek érdekeit szolgáló fejlesztési irányokat is kijelöltek.

Ezek a magánegészségügyi szervezet céljai

A betegek jogainak és érdekeinek erősítése érdekében előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési tervet biztosítanak, miközben javítják az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatást, és a betegjogok hatékonyabb érvényesítését is segítik.

A szolgáltatások átláthatóságát egységes, nyilvános árlisták, valamint világos és betartható ÁSZF-ek növelik,

míg lépéseket tesznek a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása céljából.

A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése érdekében egységes minimumkövetelményeket alakítanak ki, igyekeznek visszaszorítani az indokolatlan vizsgálatokat, és összehangolják a biztosítók és szolgáltatók adatközlését.

Megerősítik továbbá a hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, így törekednek a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználására és bővítésére.

Ők kapnak helyet a szervezeteben

A Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület az ismertetett célok megvalósítására alakult meg a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én, intézményi keretet biztosítva a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti együttműködéshez. A testület tagjai:

Nemzetgazdasági Minisztérium

a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Magyar Biztosítók Szövetsége

Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat

A testület feladata lesz a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása, a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése, állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között, az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása és a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.