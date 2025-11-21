Deviza
EUR/HUF384.32 +0.54% USD/HUF334.11 +0.84% GBP/HUF435.92 +0.52% CHF/HUF414.08 +0.66% PLN/HUF90.41 +0.15% RON/HUF75.51 +0.53% CZK/HUF15.86 +0.36% EUR/HUF384.32 +0.54% USD/HUF334.11 +0.84% GBP/HUF435.92 +0.52% CHF/HUF414.08 +0.66% PLN/HUF90.41 +0.15% RON/HUF75.51 +0.53% CZK/HUF15.86 +0.36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,581.21 -0.92% MTELEKOM1,712 -1.17% MOL3,026 -2.45% OTP32,340 -0.06% RICHTER9,615 -0.78% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,207.27 -1.29% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,280.98 -1.82% BUX106,581.21 -0.92% MTELEKOM1,712 -1.17% MOL3,026 -2.45% OTP32,340 -0.06% RICHTER9,615 -0.78% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,207.27 -1.29% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,280.98 -1.82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzetgazdasági Minisztérium
betegjog
magánegészségügy

Nagy Márton rendet tesz a magánegészségügyben: mérföldkőhöz érkezett az ágazat

A szektor koordinálására és fejlesztésére, valamint a betegek érdekeinek érvényesítésére alakult szakmai testület. A magánegészségügy iparági tömörülésében a fogyasztóvédelmi szervek is helyet kapnak.
VG
2025.11.21, 11:16
Frissítve: 2025.11.21, 11:44

A Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület – derül ki a tárca pénteki közleményéből, mely szerint a testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempontok.

magánegészségügy, egészségügy, orvos
A magánegészségügyi koordinációra számos okból is szükség van / Fotó: Shutterstock

Mint írják, egy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült felmérés tárta fel a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei közvetlenül a betegek érdekeit szolgáló fejlesztési irányokat is kijelöltek. 

Ezek a magánegészségügyi szervezet céljai

A betegek jogainak és érdekeinek erősítése érdekében előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési tervet biztosítanak, miközben javítják az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatást, és a betegjogok hatékonyabb érvényesítését is segítik.

A szolgáltatások átláthatóságát egységes, nyilvános árlisták, valamint világos és betartható ÁSZF-ek növelik, 

míg lépéseket tesznek a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása céljából.

A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése érdekében egységes minimumkövetelményeket alakítanak ki, igyekeznek visszaszorítani az indokolatlan vizsgálatokat, és összehangolják a biztosítók és szolgáltatók adatközlését.

Megerősítik továbbá a hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, így törekednek a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználására és bővítésére.

Ők kapnak helyet a szervezeteben

A Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület az ismertetett célok megvalósítására alakult meg a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével november 11-én, intézményi keretet biztosítva a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti együttműködéshez. A testület tagjai:

  • Nemzetgazdasági Minisztérium
  • a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága
  • Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Magyar Biztosítók Szövetsége
  • Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat

A testület feladata lesz a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása, a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése, állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között, az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása és a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.

A tárca szerint a testület létrejötte fontos mérföldkő egy olyan átlátható, egységes és valóban betegközpontú magánegészségügyi rendszer kialakításában, amely a betegek, a szolgáltatók és a teljes egészségügyi ellátórendszer közös érdekeit szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a betegek biztonságban, megfelelő információk birtokában és kiszámítható környezetben vehessék igénybe a magánellátás szolgáltatásait.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu