Magyar államadósság: talán soha ennyire nem örült még az erős forintnak Nagy Márton – hatalmasat kaszált a kormány

Annyit erősödött a forint az év eleje óta, hogy a minimális gazdasági növekedés ellenére is mérséklődhet idén a GDP-arányos államadósságráta – erről beszélt a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Idén hihetetlen tempót diktál a forint, a jegybank szigorú monetáris politikájának köszönhetően az euróval szemben több mint 5 százalékos, a dollárral szemben pedig mintegy 15 százalékos pluszban van. Ez akkora forinterősödés, ami az államadósság alakulását is érdemben befolyásolja.

Magyar államadósság: talán soha ennyire nem örült még az erős forintnak Nagy Márton – hatalmasat kaszált az állam / Fotó: Vasvári Tamás

Magyar államadósság: még a kormány várakozásánál is jobb lehet a ráta

Hónapokkal ezelőtt azonban nem úgy nézett ki, hogy akár minimális esélye is legyen a kormánynak arra, hogy csökkentse az államadósságot. A 2025-ös költségvetést tavaly decemberben a parlament:

3,4 százalékos gazdasági növekedés,

3,7 százalékos hiány és

72,6 százalékos GDP-arányos államadósság

mellett fogadta el, azonban tavaszra lényegében úgy, ahogy van, felborult a makropálya. A vártnál érdemben alacsonyabb, 1 százalék alatti gazdasági növekedés és az uniós források csúszása miatt a hiánycélt felemelte a kormány 4,1 százalékra. Erre reagált az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idén júniusban, amikor a pénzforgalmi deficitet mintegy 650 milliárddal, 4774 milliárd forintra emelte, és a megnövekedett finanszírozási igény kielégítésére további forrásbevonásról döntött.

Ezzel párhuzamosan az adósságkezelő a devizaadósság részarányát is 30 százalék fölé növelte. Bár a devizaadósság mindig kockázatot jelent az államadósságban, hiszen az árfolyam ingadozása, főleg a gyengülés, akár súlyos százmilliárdokkal dobhatja meg az államadósságot, ezúttal jó döntést hozott az ÁKK. A forint azóta is masszív erősödésben van a főbb devizákkal szemben.

Az ING Bank elemzője emlékeztetett, hogy tavaly év végén még 410 forint volt az euró árfolyama, ami most 385 felé közelít, ez önmagában is 1-1,5 százalékponttal lejjebb húzhatja az adósságrátát.

Ezzel akár még arra is van esély, hogy a kormány várakozásánál is jobban alakuljon az adósságráta, a hivatalos adósságcél idén 72,6 százalék, tehát 72 százalékra vagy az alá is mérséklődhet úgy, hogy közben a gazdaság lényegében stagnál.

Virovácz Péter szerint, ha a forintot erősen lehet tartani, és a szokásos technikai eszközökkel él a kormány, így például a kincstárnál vezetett egységes számláját (kesz) is lecsökkenti, valamint az ÁKK visszafogja az állampapír-kibocsátást, akkor tényleg sikerülhet mérsékelni az államadósságot.

Nyilván sok múlik majd a negyedik negyedéves GDP-n, de szerintem matematikailag megoldható

– mondja az elemző. Ugyanakkor hozzátette, ezt meglépheti a kormány, ám jövőre már nehezebb lesz, mivel akkor már mindenképpen növekednie kellene a gazdaságnak, vagy tovább erősödnie a forintnak. „Lehet ezeket a technikai dolgokat görgetned magad előtt, de előbb-utóbb elfogy a mozgástér” – jegyezte meg.