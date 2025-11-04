Párizsban is csodájára jártak a magyar atomiparnak: az olcsó energiában is az élre törünk – Szijjártó szerint egyre nagyobb a lendület
Szijjártó Péter szerint a magyar atomipar nemcsak stratégiai fontosságú a nemzetgazdaság számára, hanem nemzetközileg is versenyképes. A külgazdasági és külügyminiszter a párizsi Nukleáris Világkiállításon hangsúlyozta: a nukleáris energia nélkül nem tarthatók fenn az alacsony hazai áramárak, és a magyar technológiai tudás világszinten is keresetté vált.
A világ energiaéhsége robbanásszerűen nő – az elektromos autózás, a digitalizáció, az adatközpontok terjedése és az ipari kapacitásbővülés mind növeli a villamosenergia-igényt. Ezt a folyamatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint csak a nukleáris energia képes hosszú távon biztonságosan, kiszámíthatóan és környezetbarát módon kiszolgálni.
Megállíthatatlanul fejlődik a magyar atomipar
A tárcavezető a párizsi Nukleáris Világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) standjának megnyitóján kijelentette: Magyarország elkötelezett a nukleáris kapacitás bővítése mellett, hiszen az atomenergia nélkül nem lehetne fenntartani a magyar családok számára Európa legalacsonyabb áramárait.
„A meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítása mellett két új, együttesen 2400 megawattos blokk építése is zajlik Paks II. projekt keretében” – mondta a miniszter.
Szijjártó Péter szerint a nukleáris ipar nem csupán az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú, hanem a magyar gazdaság jövőbeli teljesítményének is meghatározó ágazata.
Magyarország több mint ötven éve használ atomenergiát, ezalatt komoly tapasztalatot és technológiai tudást halmozott fel.
Erre szerinte jó példa a magyar fejlesztésű szárazhűtéses technológia, amely iránt már a nemzetközi piacon is élénk az érdeklődés. A párizsi magyar pavilonban hat hazai vállalat mutatkozik be, amelyek hőtechnikai, automatizálási, robotikai és adatkezelési megoldásokat kínálnak – ezek közül több a paksi bővítésben is részt vesz.
A miniszter hangsúlyozta: Magyarország a nukleáris tudás megosztásában is aktív szerepet kíván vállalni, és elutasítja az atomenergiát érintő „negatív diszkriminációt”, amely szerinte ellentétes a nemzeti érdekekkel.
„A legjobb magyar nukleáris vállalatok párizsi jelenléte jól mutatja az elkötelezettségünket” – fogalmazott Szijjártó. Hozzátette, bízik abban, hogy a magyar cégek sikeresen mutatják be technológiáikat, és tovább erősítik Magyarország helyét a nemzetközi nukleáris iparban.
Páratlan siker: kiviszik a magyar technológiát egy külföldi atomerőműbe — Európa országai egymásnak adják a kilincset a régióban
Még az év vége előtt megállapodás születik az egyedi magyar szárazhűtéses technológia alkalmazásáról Üzbegisztán készülő atomerőművében — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szamarkandban. Az új magyar technológia hatalmas előrelépést jelent Üzbegisztán atomenergia-programja számára.