Párizsban is csodájára jártak a magyar atomiparnak: az olcsó energiában is az élre törünk – Szijjártó szerint egyre nagyobb a lendület

A nukleáris energia nélkülözhetetlen az olcsó és biztonságos hazai energiaellátáshoz. A magyar atomipar fél évszázados tudásra épít, és ma már a világpiacon is megállja a helyét – hangsúlyozta Szijjártó Péter a Nukleáris Világkiállításon.
VG/MTI
2025.11.04., 21:00
Fotó: MTI

Szijjártó Péter szerint a magyar atomipar nemcsak stratégiai fontosságú a nemzetgazdaság számára, hanem nemzetközileg is versenyképes. A külgazdasági és külügyminiszter a párizsi Nukleáris Világkiállításon hangsúlyozta: a nukleáris energia nélkül nem tarthatók fenn az alacsony hazai áramárak, és a magyar technológiai tudás világszinten is keresetté vált.

Paksi Atomerőmű magyar atomipar
A magyar atomipar fél évszázados tudásra épít, és ma már a világpiacon is megállja a helyét – hangsúlyozta Szijjártó Péter a Nukleáris Világkiállításon / Fotó: Jánossy Gergely / MTI

A világ energiaéhsége robbanásszerűen nő – az elektromos autózás, a digitalizáció, az adatközpontok terjedése és az ipari kapacitásbővülés mind növeli a villamosenergia-igényt. Ezt a folyamatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint csak a nukleáris energia képes hosszú távon biztonságosan, kiszámíthatóan és környezetbarát módon kiszolgálni.

Megállíthatatlanul fejlődik a magyar atomipar

A tárcavezető a párizsi Nukleáris Világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) standjának megnyitóján kijelentette: Magyarország elkötelezett a nukleáris kapacitás bővítése mellett, hiszen az atomenergia nélkül nem lehetne fenntartani a magyar családok számára Európa legalacsonyabb áramárait.

„A meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítása mellett két új, együttesen 2400 megawattos blokk építése is zajlik Paks II. projekt keretében” – mondta a miniszter.

 

Szijjártó Péter szerint a nukleáris ipar nem csupán az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú, hanem a magyar gazdaság jövőbeli teljesítményének is meghatározó ágazata. 

Magyarország több mint ötven éve használ atomenergiát, ezalatt komoly tapasztalatot és technológiai tudást halmozott fel.

Erre szerinte jó példa a magyar fejlesztésű szárazhűtéses technológia, amely iránt már a nemzetközi piacon is élénk az érdeklődés. A párizsi magyar pavilonban hat hazai vállalat mutatkozik be, amelyek hőtechnikai, automatizálási, robotikai és adatkezelési megoldásokat kínálnak – ezek közül több a paksi bővítésben is részt vesz.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország a nukleáris tudás megosztásában is aktív szerepet kíván vállalni, és elutasítja az atomenergiát érintő „negatív diszkriminációt”, amely szerinte ellentétes a nemzeti érdekekkel.

„A legjobb magyar nukleáris vállalatok párizsi jelenléte jól mutatja az elkötelezettségünket” – fogalmazott Szijjártó. Hozzátette, bízik abban, hogy a magyar cégek sikeresen mutatják be technológiáikat, és tovább erősítik Magyarország helyét a nemzetközi nukleáris iparban.

Páratlan siker: kiviszik a magyar technológiát egy külföldi atomerőműbe — Európa országai egymásnak adják a kilincset a régióban

Még az év vége előtt megállapodás születik az egyedi magyar szárazhűtéses technológia alkalmazásáról Üzbegisztán készülő atomerőművében — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szamarkandban. Az új magyar technológia hatalmas előrelépést jelent Üzbegisztán atomenergia-programja számára.

 

munka

A legendás amerikai gyorsétteremlánc még mindig keresi a munkatársait Budapesten – ennyit lehet keresni náluk

Az amerikai csirkés étterem teljes munkaidősök, részmunkaidősök és diákok jelentkezését is várja. A Popeyes azt igéri, hogy a budapesti egység megnyitása csak a kezdet.
2 perc
Paks II megépítése

Történelmi döntés született Paks II-ről: kiadták a mindent eldöntő engedély – betonba öntik Magyarország új atomerőművét

Elhárult az akadály. Paks II. fordulóponthoz ért.
7 perc
Otthon Start Program

Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak

Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést.

