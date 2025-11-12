Átvágták a szalagot: eddig nem látott méreteket ölt hazánk új gyára – a teljes magyarországi autóipart innen szolgáljak majd ki

Átadták az Aalberts Surface Technologies új tatabányai üzemét, melyet a Weinberg ’93 Építő Kft. valósított meg. A fejlesztéssel a holland hátterű vállalat az ország legnagyobb kapacitású bérfestő üzemévé lép elő, ezzel a magyar autóipar egyik kulcsszereplőjévé fog válni – írta a Magyar Építők.

Tatabányán átadták az Aalberts Surface Technologies vadonatúj üzemét, tovább erősítve a magyar autóipart / Fotó: Krizsán Csaba

A cég a minőségi funkcionális bevonatok és felületkezelési megoldások specialistája, termékei a legkülönfélébb iparágakban jelen vannak: az autó- és vasúti járműgyártástól a mezőgazdasági gépekig, az élelmiszeripartól a hadiiparig.

Az új létesítmény lehetővé teszi a szériagyártásra is alkalmas, nagy pontosságú és környezetkímélő technológiák alkalmazását.

A 10.700 négyzetméteres épületbe korszerű gépsorok, egyedi technológiai berendezések és összeszerelő sorok kerültek, amelyek a korrózióvédelem mellett személyautó-alkatrészek előszerelésére is képesek.

A bővítés részeként új logisztikai terület is létrejött, ami jelentősen javítja az üzem működésének hatékonyságát.

Nyugat-Európa a magyar autóiparba menekül

A keddi átadón Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az, hogy a holland tulajdonosi hátterű Aalberts Magyarországot választotta új üzemének helyszínéül, azt bizonyítja, hogy hazánk sikeresen versenyez a nemzetközi befektetésekért. Szerinte ez a beruházás is azt mutatja, hogy a versenyképességért vívott küzdelemben a magyar ipar stabil és jövőképes pályán halad.

Az új üzem nemcsak a térség ipari erejét növeli, hanem több tucat új munkahelyet is teremt, erősítve Tatabánya pozícióját Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari központjaként.