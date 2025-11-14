Ostrom alatt áll a magyar bor: az aszály és a fertőzések is pusztítanak – a kormány milliárdos mentőövvel támogatja a termelőket

A kormány továbbra is kiemelten támogatja a szőlő- és borágazat szereplőit – hangsúlyozta Hubai Imre a soltvadkerti Márton-napi rendezvényen. Az államtitkár szerint közös érdek, hogy a történelmi borvidékek stabilan, minőségi termeléssel működjenek még akkor is, ha az idei év szinte példátlan kihívásokkal járt a magyar borászatok számára.

Az Agrárminisztérium szerint a magyar borászok minden körülmények között számíthatnak a kormányra / Fotó: Kovács Tamás / MTI

A kormány támogatási rendszere kiemelten fontos, mivel idén az aszály és a vízhiány mellett a tavaszi fagykár, majd az aranyszínű sárgaság betegsége is súlyos csapást mért az ültetvényekre.

A fertőzés megjelenésekor az Agrárminisztérium hétpontos országos akciót indított, amely a felderítéstől a laborfejlesztéseken át az országos növényvédő szeres védekezésig minden lépést lefedett.

A legsúlyosabban érintett, elhagyott ültetvényeket kötelezően kivágták. A Nébih 2,5 milliárd, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pedig 1,3 milliárd forint támogatást kapott a program végrehajtására.

A minisztérium szerint a védekezés mellett a hosszú távú versenyképességre is fókuszálni kell. Ennek része a bővülő beruházási támogatás, amelyre a szőlőtermelők kézimunka-igényes műveletek kiváltását szolgáló új gépek beszerzésére pályázhatnak. Emellett elindul az innovációs beruházási támogatás is, amely modern technológiák és új eljárások bevezetését segíti – ezek a borászatok szerintük új piacokat nyithatnak meg.

A 2025–26-os borpiaci év szerkezetátalakítási kérelmeit a termelők már ezen a nyáron elektronikusan benyújthatták a Magyar Államkincstár felületén.

Nemzetgazdasági érdek a magyar borászatok védelme

Hubai Imre arról is beszélt, hogy bár a szőlőárak idén felfelé korrigáltak, a kunsági termelőknek továbbra is éles árversenyben kell helytállniuk a nemzetközi piacon.

Az alacsony készletek és a változó fogyasztói szokások miatt egyszerre kell kedvező árakkal, stabil minőséggel és innovatív értékesítési módszerekkel dolgozniuk. Mint mondta, a borágazatban ma az alkalmazkodóképesség az egyik legfontosabb tényező.