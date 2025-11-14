Deviza
EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF330.58 +0.03% GBP/HUF434.97 +0.09% CHF/HUF417.01 +0.13% PLN/HUF90.95 +0.11% RON/HUF75.53 -0.06% CZK/HUF15.88 -0.07% EUR/HUF384.17 -0.04% USD/HUF330.58 +0.03% GBP/HUF434.97 +0.09% CHF/HUF417.01 +0.13% PLN/HUF90.95 +0.11% RON/HUF75.53 -0.06% CZK/HUF15.88 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.26% MOL3,046 -0.53% OTP32,170 -0.84% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,240 -3.31% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,520 -1.45% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,337.22 -0.71% BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.26% MOL3,046 -0.53% OTP32,170 -0.84% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,240 -3.31% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,520 -1.45% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,337.22 -0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Agrárminisztérium (AM)
magyar borászat
aszály
bortermelés
agrártámogatás
klímaváltozás

Ostrom alatt áll a magyar bor: az aszály és a fertőzések is pusztítanak – a kormány milliárdos mentőövvel támogatja a termelőket

Hubai Imre államtitkár Soltvadkerten jelentette be: több milliárd forintnyi támogatás, országos védekezési program és új technológiai beruházások segítik az ágazatot. Az aszály, a vízhiány, a tavaszi fagy és az aranyszínű sárgaság egyszerre sújtotta az idei szőlőtermést, de az Agrárminisztérium szerint a magyar borászok minden körülmények között számíthatnak a kormányra.
VG/MTI
2025.11.14, 16:51
Frissítve: 2025.11.14, 17:10

A kormány továbbra is kiemelten támogatja a szőlő- és borágazat szereplőit – hangsúlyozta Hubai Imre a soltvadkerti Márton-napi rendezvényen. Az államtitkár szerint közös érdek, hogy a történelmi borvidékek stabilan, minőségi termeléssel működjenek még akkor is, ha az idei év szinte példátlan kihívásokkal járt a magyar borászatok számára.

Lukácsy Zoltán magyar borászat
Az Agrárminisztérium szerint a magyar borászok minden körülmények között számíthatnak a kormányra / Fotó: Kovács Tamás / MTI

A kormány támogatási rendszere kiemelten fontos, mivel idén az aszály és a vízhiány mellett a tavaszi fagykár, majd az aranyszínű sárgaság betegsége is súlyos csapást mért az ültetvényekre.

A fertőzés megjelenésekor az Agrárminisztérium hétpontos országos akciót indított, amely a felderítéstől a laborfejlesztéseken át az országos növényvédő szeres védekezésig minden lépést lefedett. 

A legsúlyosabban érintett, elhagyott ültetvényeket kötelezően kivágták. A Nébih 2,5 milliárd, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pedig 1,3 milliárd forint támogatást kapott a program végrehajtására.

A minisztérium szerint a védekezés mellett a hosszú távú versenyképességre is fókuszálni kell. Ennek része a bővülő beruházási támogatás, amelyre a szőlőtermelők kézimunka-igényes műveletek kiváltását szolgáló új gépek beszerzésére pályázhatnak. Emellett elindul az innovációs beruházási támogatás is, amely modern technológiák és új eljárások bevezetését segíti – ezek a borászatok szerintük új piacokat nyithatnak meg.

A 2025–26-os borpiaci év szerkezetátalakítási kérelmeit a termelők már ezen a nyáron elektronikusan benyújthatták a Magyar Államkincstár felületén.

Nemzetgazdasági érdek a magyar borászatok védelme

Hubai Imre arról is beszélt, hogy bár a szőlőárak idén felfelé korrigáltak, a kunsági termelőknek továbbra is éles árversenyben kell helytállniuk a nemzetközi piacon.

Az alacsony készletek és a változó fogyasztói szokások miatt egyszerre kell kedvező árakkal, stabil minőséggel és innovatív értékesítési módszerekkel dolgozniuk. Mint mondta, a borágazatban ma az alkalmazkodóképesség az egyik legfontosabb tényező.

Taroltak a magyar vörösborok Ázsiában, két aranyérmet is hazahoztak

A magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban egy magyar borászat. A villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
478 cikk

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu