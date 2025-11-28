Újfent felfokozott várakozás előzi meg a Moody’s döntését. A New York-i székhelyű amerikai hitelminősítő intézet péntek este, a tőzsdezárást követően ad ki közleményt a szuverén magyar államkötvények besorolásáról. Tavaly novemberben a Baa2 osztályzathoz negatív kilátást rendelt, így egy leminősítéssel a magyar gazdaság a befektetésre ajánlott kategória legaljára kerülhet.

Ma este jön az újabb ítélet: kiderül, hogy látják a magyar gazdaság jövőjét Amerikában / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar gazdaság: ismét látleletet kapunk

A Moody’s legutóbb május 30-án vizsgálta a magyar besorolást, amelyben ugyan pozitívumként értékelte, hogy a kormány elkötelezett a költségvetési konszolidáció mellett, de jelentős kockázatnak tartották, hogy az uniós források egy részéről végleg kénytelen lehet lemondani, ami nyilvánvalóan rontja a költségvetési egyensúlyt és a növekedési kilátásokat is. A hitelminősítő a 2025-ös növekedési várakozását is visszavágta a novemberi 1,9 százalékról 1 százalékra. Ennek ellenére akkor nem változtatott az adósosztályzaton, azonban ez nem biztos, hogy ezúttal is így marad.

A Világgazdaságnak a hét elején nyilatkozó elemzők ellentétesen látják az elemzőház várható döntését.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a lapunknak azt mondta, hogy az lenne a meglepetés, ha a Moody’s most pénteken nem minősítené le Magyarországot, majd jövő pénteken nem rontaná a stabilról negatívra a kilátásunkat a Fitch Ratings. Az utóbbi tavaly meglepetésre a többi elemzőházzal szemben javított a magyar kilátásokon, így ezúttal egy leminősítésre utaló negatív kilátásra módosíthatja előrejelzését.

Ezzel szemben Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője nem számít leminősítésre, már csak azért sem, mert szerinte a választások előtti hónapokban nem hoznak ilyen döntést a hitelminősítők, azt azonban jelezte, hogy az elmúlt hónapokban romlottak a kilátásaink.

A növekvő befektetői aggodalom előzménye, ami a mostani hitelminősítői értékelésekben is kiemelt helyet kaphat, hogy november 10-én egy háttérbeszélgetésen bejelentette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy megemeli a kormányzati hiánycélt a GDP 5 százalékára.

Eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal tervezte meg az idei költségvetést, amit előbb 4,1 százalékra, majd később 4,5 százalékig növeltek, míg novemberben már a tavalyi, 4,9 százalékos szintre nem került. A bejelentés hírére a forint átmenetileg gyengülni kezdett, illetve a tízéves kötvényhozamok 7 százalék fölé ugrottak, megelőzve a román papírokat. A lépést Nagy Márton a vártnál lassabb növekedéssel és a kormány gazdaságot támogató, jóléti intézkedéseivel magyarázta.