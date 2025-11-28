Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.84 +0.25% PLN/HUF90.05 -0.19% RON/HUF74.91 -0.04% CZK/HUF15.81 +0.15% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 +0.03% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.84 +0.25% PLN/HUF90.05 -0.19% RON/HUF74.91 -0.04% CZK/HUF15.81 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27% BUX109,453.39 +0.07% MTELEKOM1,758 -0.9% MOL2,910 -0.07% OTP34,210 +0.62% RICHTER9,735 -0.61% OPUS539 +0.19% ANY7,120 -2.2% AUTOWALLIS150 -1.96% WABERERS5,400 0% BUMIX10,403.53 -0.37% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,345.47 +0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Moody ' s
hitelminősítő
államkötvény
magyar gazdaság

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Magyarországról – ez a döntés

Ismét fellélegezhet Magyarország: a Standard and Poor's után a Moody's is megerősítette szuverén magyar államkötvények besorolását. Az amerikai hitelminősítő intézetnek ez volt az idei második, egyben utolsó felülvizsgálata, amelyben értékelte a magyar gazdaság kilátásait.
Járdi Roland
2025.11.28, 22:41
Frissítve: 2025.11.28, 23:00

Nem okozott meglepetést a Moody's Investors Service. A New York-i székhelyű hitelminősítő intézet a tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a magyar államkötvények besorolását, amelyek továbbra is Baa2 osztályzatot tart érvényben leminősítésre utaló negatív kilátás mellett. A mai döntés egyúttal azt is jelenti, hogy mindhárom nagy hitelminősítő továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot. 

magyar gazdaság
Magyar gazdaság: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Magyarországról – ez a döntés / Fotó: Shutterstock

Magyar gazdaság: benne volt a pakliban egy leminősítés

A Moody’s legutóbb május 30-án vizsgálta a magyar besorolást, amelyben ugyan pozitívumként értékelte, hogy a kormány elkötelezett a költségvetési konszolidáció mellett, de jelentős kockázatnak tartották, hogy az uniós források egy részéről végleg kénytelen lehet lemondani, ami nyilvánvalóan rontja a költségvetési egyensúlyt és a növekedési kilátásokat is. A hitelminősítő a 2025-ös növekedési várakozását is visszavágta a novemberi 1,9 százalékról 1 százalékra. 

Annak ellenére, hogy akkor nem változtatott a magyar adósosztályzaton, most meg volt az esélye egy negatív meglepetésnek.

A Világgazdaságnak a hét elején nyilatkozó elemzők ellentétesen látják az elemzőház várható döntését.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a lapunknak azt mondta, hogy az lenne a meglepetés, ha a Moody’s most pénteken nem minősítené le Magyarországot, majd jövő pénteken nem rontaná a stabilról negatívra a kilátásunkat a Fitch Ratings. Az utóbbi tavaly meglepetésre a többi elemzőházzal szemben javított a magyar kilátásokon, így ezúttal egy leminősítésre utaló negatív kilátásra módosíthatja előrejelzését.

Ezzel szemben Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője nem számít leminősítésre, már csak azért sem, mert szerinte a választások előtti hónapokban nem hoznak ilyen döntést a hitelminősítők, azt azonban jelezte, hogy az elmúlt hónapokban romlottak a kilátásaink.

A növekvő befektetői aggodalom előzménye, ami a mostani hitelminősítői értékelésekben is kiemelt helyet kaphat, hogy november 10-én egy háttérbeszélgetésen bejelentette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy megemeli a kormányzati hiánycélt a GDP 5 százalékára: 

  • eredetileg 3,7 százalékos hiánycéllal tervezte meg az idei költségvetést, amit előbb 4,1 százalékra, majd később 4,5 százalékig növeltek, 
  • míg novemberben már a tavalyi, 4,9 százalékos szintre nem került. 

A bejelentés hírére a forint átmenetileg gyengülni kezdett, illetve a tízéves kötvényhozamok 7 százalék fölé ugrottak, megelőzve a román papírokat. 

Most így látja a magyar gazdaságot a hitelminősítő

A hitelminősítő értékelésében kiemeli, hogy a 2026. áprilisi választások után költségvetési konszolidációs erőfeszítésekre lesz szükség. A problémát a 2020 fennálló költségvetési hiánnyal magyarázzák.

A reál GDP-növekedési előrejelzésüket az idei 1 százalékról 0,5 százalékra, 2026-ra vonatkozóan pedig 2,8 százalékról 2,3 százalékra csökkentették.

Az elemzők szerint az autóipartól és a német gazdaságtól való nagyfokú függőség negatívan befolyásolja az exportot, miközben a közberuházási kiadások csökkentése az uniós források blokkolása miatt szintén visszafogja a gazdasági növekedést, így a fogyasztás marad a növekedés egyetlen motorja 2025-ben, és a növekedés fő forrása 2026 folyamán. A 2026-os választások előtti költségvetési intézkedések támogatni fogják a magánfogyasztás növekedését, míg a beruházások és a nettó export pozitív hozzájárulása továbbra is visszafogott marad.

Emlékeztetnek rá, hogy a kormány nemrégiben bejelentette a költségvetési hiány előrejelzéseinek újabb felülvizsgálatát, amely 5 százalékra módosult. A nagyobb hiányok és a lassabb növekedés miatt most az adósságteher enyhe növekedését prognosztizálják, a 2024-ben jelentett 73,5 százalékról a GDP mintegy 74 százalékára 2025-ben és 2026-ban. 

Ennek ellenére továbbra is arra számítanak, hogy az adósság megfizethetőségi mutatóinak 2023-24-es jelentős gyengülése fokozatosan visszafordul, amit az inflációhoz kötött, fix kamatozású, alacsonyabb költségű eszközökkel rendelkező lakossági kötvények állományának csökkenése, valamint az EU SAFE eszközéből származó olcsóbb finanszírozás felhasználása fog vezérelni. A kamatfizetések bevételhez viszonyított aránya jelentősen, 2024-ben 11,6 százalékára nőtt a 2022-es 6,6 százalékról az inflációhoz kötött adósság késleltetett hatása miatt. Előrejelzésünk szerint azonban a kamatfizetések középtávon fokozatosan csökkenő pályán maradnak, állapítják meg.

A negatív kilátások miatt a besorolás felminősítésére a közeljövőben valószínűleg nem kerül sor

– jósolják a Moody's elemzői, majd hozzáteszik, hogy valószínűleg stabilra módosítanánk a kilátásokat, ha jelentős és tartós javulás mutatkozik Magyarország EU-val való kapcsolatában. A jelentős uniós források felszabadítása mellett, amely potenciálisan pozitív hatással lehet a gazdasági növekedésre és a költségvetési eredményekre, egy ilyen javulás alátámasztaná Magyarország intézményi és irányítási profiljáról alkotott értékelésünket is. 

Már csak a Fitch van hátra

A Moody’s döntése után már csak egy akadályt kell átugrani, a Fitch Ratings jövő pénteki hitelminősítését. Ha ott is sikerül elkerülni a leminősítést vagy megúszni egy kilátásrontással, 

akkor mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában maradhat a magyar gazdaság. 

Jelenleg a legalacsonyabb szinten a Standard and Poor’snál tartózkodik a magyar adósosztály. A BBB- a befektetésre ajánlott sáv legalján helyezkedik el, így egy leminősítés már a bóvli kategóriát jelentette volna. Nagy János szerint az volt a legfontosabb, hogy a Standard and Poor’s- nál elkerüljük a leminősítést, bár tartani lehetett tőle, ez végül nem következett be, az október 10-én a New York-i székhelyű vállalat ugyanis helybenhagyta a magyar besorolást.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu