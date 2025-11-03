A technológiaváltás okozta átmenetet szenvedheti meg a magyar gazdaság, ez lehet a döntő magyarázata annak, hogy miért nem képes három éve magasabb növekedési fokozatba kapcsolni. Mint ismert, múlt héten közölte a Központi Statisztikai Hivatal a harmadik negyedéves GDP-adatokat . Eszerint éves alapon 0,5 százalékkal bővült a GDP, negyedéves alapon pedig stagnált. Azaz hiába várt tavaly év végén repülőrajtot a kormány, újabb negyedév telt el úgy, hogy nem történt meg növekedési fordulat a magyar gazdaságban.

Itt a megfejtés, mi a baja a magyar gazdaságnak: jó hírünk van, meg fog oldódni és akkor erősebb lesz, mint valaha / Fotó: AFP

Magyar gazdaság: ciklikus okok a stagnálás mögött

Hogy miért nem látjuk a magyar gazdaság felpörgését, az sokrétű. Egyrészt vannak ciklikus okai, mint a gyenge európai konjunktúra, ami ma sokkal jobban megviseli az iparra szakosodott országokat, mint azokat, amelyek a szolgáltatásokra építenek. Érdemes összevetni az osztrák és a német gazdaságot a dél-európaiakkal.

Talán sokan emlékeznek rá, hogy a spanyol, görög, portugál és olasz országcsoportot a 2011–2012-es euróválság idején csak PIGS-országoknak csúfolták a súlyos szerkezeti hiányosságaik és gyenge növekedési képességeik miatt. A görög válságot csak fájdalmas áldozatok árán sikerült az euróövezetnek kezelnie.

Ehhez képest ma kifejezetten jól teljesítenek a déliek:

Görögországban az idei második negyedében 1,7 százalékos,

Spanyolországban 3,1 százalékos volt GDP-növekedés,

míg a németeknél 0,2,

a szlovákoknál 0,7,

Magyarországon 0,3 százalék.

Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a jelenség mögött a fogyasztási szokások megváltozását látjuk, amire a Covid óta vannak jelek, azaz inkább az élményeket keresik a fogyasztók, mint a nagy értékű javakat, vagy pusztán átmeneti jelenségről van szó, és az európai növekedés helyreállásával újra felpöröghet az ipari konjunktúra.

A német gazdaság válsága az egyik legfőbb gondunk

Magyarország számára azonban a ciklikus tényezőkön túl van egy nagyobb probléma, amely magyar növekedést beárnyékolja, ez pedig Németország strukturális válsága. „Ezt önkritikusan is mondom, ez a feladat nagyobb, mint amit egyesek egy évvel ezelőtt elképzeltek” – mondta Friedrich Merz augusztusban, egyúttal beismerte, „nem pusztán a gazdasági gyengeség időszakát éljük, hanem gazdaságunk strukturális válságát”. Bár idén 0,2 százalékos növekedést vár Berlin, ha elcsúszik, akkor az idei lehet a harmadik egymást követő év, amikor zsugorodik a német gazdaság, amire a 2. világháború óta nem volt példa. Ilyen körülmények között aligha várható, hogy a magyar gazdaság érdemben lendületbe jöjjön.

Magyarország egyik legfőbb problémája kétségtelenül az erős exportkitettség: kivitelünk több mint egynegyede közvetlenül Németországba irányul, tehát ha a német gazdaság megbicsaklik, azonnal begyűrűzik. Ráadásul a magyar gazdaság szövetébe mélyen beépültek azok a német cégek, amelyek otthon komoly kihívásokkal szembesülnek.

Ezt látjuk több mint másfél éve a gyenge ipari és a GDP-adatokban. Annak ellenére, hogy a fogyasztás pörög, amit például az áfabefizetések is alátámasztanak, nem képes ellensúlyozni a Németország felől érkező szűkülő megrendelésállományt. Emiatt kifejezetten jelentős kihasználatlan kapacitás lehet a magyar gazdaságban, már tavaly év elején is 70 százalékos kapacitáskihasználtságról lehetett hallani, ami azóta biztosan nem javult. Ugyanakkor a helyzet megértéséhez azt is látni kell, hogy a mostani európai konjunktúra a magyar növekedési modellnek sem kedvez. A magyar gazdaság, akárcsak a német, exportra termel, a magyar GDP-ben 75-80 százalékot képvisel az export. Tehát a külső kereslet függvénye, hogy képes-e magasabb fokozatba kapcsolni a növekedésünk.