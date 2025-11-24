Rég nem látott optimizmus: a vállalatok és a lakosság is bizakodik – kiváló röppályát követ a magyar gazdaság

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. legfrissebb, novemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozása 1,8 indexponttal, a vállalati konjunktúraérzet pedig 1,3 ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. A javulás mögött a lakosság esetében a magyar gazdaság jövőbeli versenyképességével kapcsolatos optimizmus, míg a vállalatoknál a forint árfolyamának alakulására vonatkozó kedvező várakozások állnak.

Jelentős optimizmus látszik a magyar gazdaságban: a lakosság és a vállalatok konjunktúraindexe 2022 tavasza óta a legjobb értékeket mutatja / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A felmérés szerint a lakossági konjunktúraindex minden alindexe erősödött: a foglalkoztatási helyzet megítélése nullára javult, a gazdasági környezet érzékelése –16,5 pontra, az inflációs folyamatok észlelése –52,1 pontra, az anyagi helyzet megítélése pedig –8,0 pontra módosult.

Külön kiemelkedő, hogy a magyar versenyképességet a lakosság már pozitív tartományba helyezte a következő évre: 38,5 százalék vár javulást, míg csupán 26,4 százalék pesszimista.

A végzettség szerinti bontás érdekes különbségeket mutat: a legfeljebb általános iskolai végzettségűek gazdasági közérzete a legkedvezőbb (–8,7), a középiskolai érettségivel rendelkezők viszont a leginkább pesszimisták (–13,1).

A vállalati oldalon a novemberi felmérésben minden alindex emelkedett:

az üzleti környezet –15,8, a gazdasági környezet –18,4;

a termelési környezet –7,0;

az iparági környezet pedig –0,3 pontra javult.

A forint ad lendületet a magyar gazdaságnak

A legnagyobb pozitív elmozdulást a forint árfolyamával kapcsolatos várakozások mutatták: a cégek 24,3 százaléka számít a valuta erősödésére, ami jelentős növekedés az októberi 21,6 százalékhoz képest.