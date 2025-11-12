Hétfő este derült ki, hogy a magyar büdzsé sem ússza meg a gazdasági növekedés gyengélkedését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés és a kormány gazdaságot támogató intézkedései miatt felfelé módosítja az egyszer már megemelt hiánytervet, azaz a 2026-os költségvetési törvényben rögzített 3,7 százalékos cél helyett a GDP 5 százaléka lehet idén a költségvetési hiány, ráadásul jövőre is csak stagnálhat. Bár a magasabb deficit első látásra kedvezőtlenül hangzik, régiós összevetésben a magyar költségvetés még így is viszonylag jó állapotban van.

Hiába jönnek a választások, még mindig Nagy Márton lehet a legnyugodtabb: már rég elvérzett a költségvetés Romániában és Lengyelországban / Fotó: Vémi Zoltán

Magyar költségvetés: stagnálhat 2025-ben és 2026-ban

Ez még akkor is igaz, ha októberben 339 milliárddal nőtt a deficit, ami a harmadik legmagasabb hiány az elmúlt 20 évben. Ezzel az éves hiány 10 hónap alatt már 3667,7 milliárd forintra hízott, ami az éves módosított terv 76,8 százalékának felel meg. Csakhogy az is kiderült, hogy a magasabb hiánycél miatt a pénzforgalmi deficitet is tovább kell növelnie a kormánynak, amely így évközben 4122 milliárdról 5000 milliárd fölé kúszott. A tárcavezető a korábbiaknál magasabb hiányt a vártnál rosszabb növekedésre és a kormány jóléti csomagjaira vezette vissza.

Szembe kell nézni azzal, hogy a gazdaság idén 0,5 százalékkal növekszik

– vallotta be a tárcavezető, pedig tavaly év végén még merőben más makrogazdasági környezettel, és „repülőrajttal” számolt. Ehhez képest az első negyedéves GDP-adatok után világossá vált, nemhogy a 3,4 százalékos növekedési cél, de még a 2 százalékos bővülés is túlzó. Ennek megfelelően a kormány 1 százalékra csökkentette a várakozását, hogy aztán legutóbb már 0,5 százalékra vágja vissza. Mindez persze az államadósságra is hatással van, ami Nagy Márton várakozásai szerint a tavalyi 73,5 százalékon stagnálhat 2025-ben és 2026-ban. A valóságban ugyanakkor egyáltalán nem olyan rossz a magyar közfinanszírozás helyzete, mint első látásra tűnik, főleg, ha a régiós viszonylatban nézzük. Elemzők szerint részben ez is magyarázza, hogy a forint az utóbbi időben túlteljesít a lengyel zlotyhoz vagy a román lejhez képest.