Távol-keleti megállapodást kötött az MNB – Varga Mihály az egyik legnagyobb ázsiai bank fejlesztéseit hozza haza

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) bázeli ülésén rámutatott , hogy az elmúlt évek bebizonyították: az infláció a fenntartható növekedés első számú akadálya lehet, ezért a jegybankok részéről elengedhetetlen az inflációs várakozások horgonyzása – közölte az MNB.

Fotó: Shutterstock

Mint mondta: a kereskedelmi feszültségek elmúlt hónapokban tapasztalt, kismértékű enyhülése némileg javította ugyan a globális konjunktúrakilátásokat, azonban hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere, Németország gazdasági növekedési kilátásai továbbra is visszafogottak.

Geopolitikai fejlemények és pénzpiaci ingadozás

A jegybankelnök hozzátette: a pénzpiacok továbbra is érzékenyen reagálnak a kereskedelmi és geopolitikai fejleményekre. Környezetünkben is látható a nemzetközi ellátási láncok töredezettebbé válása, a világpiaci élelmiszerárak folytatódó emelkedése, valamint a piaci szolgáltatások erős árdinamikája, amelyek felfelé mutató kockázatot jelentenek a globális inflációra. Ezek azok a tényezők, amelyek hazánkban és környezetünkben is indokolják a stabilitásorientált monetáris politikát a jegybankok részéről – szögezte le Varga Mihály.

Bázeli útján a magyar jegybankelnök partnerségi megállapodást írt alá a Koreai Nemzeti Bank elnökével.

Új kilátások a Magyar Nemzeti Bank együttműködése révén

Az egyezmény lehetőséget teremt a jegybankok közötti tudásmegosztásra és közös kutatásokra, elsősorban a digitális pénzügyi innovációk területén. A magyar és a koreai jegybank közötti kapcsolat az elmúlt években folyamatosan erősödött, a mostani megállapodás hosszú távú, szakmai alapokra épülő partnerséget biztosít hasonló kihívások kezelésében és a jegybanki együttműködés elmélyítésében.