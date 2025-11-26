Deviza
EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.4 -0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.18 -0.29% RON/HUF75.01 -0.05% CZK/HUF15.79 -0.04%
BUX108,943.54 +0.3% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,912 -0.41% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS501 +3.99% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,387.92 -0.4% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,330.32 -0.17%
Elszólta magát Magyar Péter? A Tisza elnöke maga beszélt a párt korszakos tervéről, amit most letagad – videó

Nem olyan régen még büszke volt a gazdaságpolitikai fordulatra. Egy dokumentumból most már az is látszik, mit ért alatta Magyar Péter pártja.
VG
2025.11.26., 11:00
Fotó: REUTERS

Érdekesen cseng Magyar Péter nagykanizsai kongresszusán elhangzott egyik mondata azután, hogy – hasonlóan az Indexhez – lapunk is megszerezte és egészében majd részleteiben a nyilvánosság elé tárja a Tisza Párt több száz oldalas, részletesen kidolgozott gazdasági programját.

Magyar Péter
 Magyar Péter elszólta magát? Videón, mit mondott a Tisza terveiről / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott: 

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

Magyar Péter elszólta magát? Videón, mit mondott a Tisza terveiről

Hogy mit is kínál a Tisza, arról a hangzatos szövegek mellett már rendelkezésre áll egy papírra vetett vaskos gazdasági program, ami tartalmát illetően valójában egy baloldali megszorítócsomag.

  1. Például progresszív személyi jövedelemadót, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a szja-ja.
  2. Emellett a kedvezmények megnyirbálását is, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.
  3. Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója.
  4. Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. 
  5. Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagban jönne még 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től.

