Bérfejlesztést és komoly leépítést is bejelentett a Magyar Telekom - kiderültek a pontos számok
A Magyar Telekom bejelenti, hogy megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről, jelentette be a távközlési cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.
Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.
Ugyanakkor megállapodás született az érintett munkavállalói létszám nagyságrendileg 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amely nagy részben 2025 negyedik negyedévében kerül lekönyvelésre.
A megállapodás tükrözi a Magyar Telekom elhivatottságát Magyarország digitalizációja, a folyamatos fejlődés és a Társaság versenyképességének megőrzése iránt, mely célok megvalósításában kulcsfontosságúak a magas szakértelemmel bíró és elkötelezett munkavállalók
A Magyar Telekom részvényei az idén 37,7 százalékot erősödtek, ezzel ugyan az OTP 50 százalékos futamától elmaradtak, a Richter és a Mol idei formájára köröket vertek.
Túlszárnyalták a profitvárakozásokat
A csökkenő rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek és a készülékértékesítés alacsonyabb mértékének következtében a Magyar Telekom bevételei a harmadik negyedévben éves bázison 1,3 százalékkal, 242,9 milliárd forintra mérséklődtek – közölte a vállalat szerdán, tőzsdezárás után. A vállalat nem változtatott publikus célkitűzésein, azaz a menedzsment a teljes idei évre 2024-hez mérten továbbra is
- 1-3 százalékos bevételbővülést,
- az EBITDA AL 15 százalékos emelkedését,
- illetve legalább 200 milliárd forintos módosított nettó profitot
- és legalább ekkora szabad cash flow-t vár.
Bár a Magyar Telekom bevételei kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól, a 100 milliárd feletti EBITDA AL és legfőképpen az 55 milliárd forint feletti módosított nettó eredmény simán rávert a várakozásokra.