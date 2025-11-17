Bérfejlesztést és komoly leépítést is bejelentett a Magyar Telekom - kiderültek a pontos számok

A Magyar Telekom bejelenti, hogy megállapodott a társaságnál működő érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Nyrt.-t és a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-t érintő 2025. évi egyszeri juttatás, a 2026-ra vonatkozó bérfejlesztés, egyéb juttatások, és a hatékonyságjavítás mértékéről, jelentette be a távközlési cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Megállapodtak a bérfejlesztésről a Magyar Telekomnál, egyszeri juttatást is kapnak a munkavállalók, ugyanakkor elbocsátásokra is készülni kell Fotó: TobiasTropper / shutterstock

A megállapodás alapján, egyebek mellett, a munkavállalók 2026. március 1-i hatállyal bérfejlesztésben részesülnek, amelynek következtében a személyi jellegű költségek várhatóan megközelítőleg 3,2 milliárd forinttal nőnek 2026-ban.

Mindemellett a társaság 3,7 milliárd forint összegű egyszeri juttatást fizet ki az érintett munkatársaknak 2025 negyedik negyedévében.

Ugyanakkor megállapodás született az érintett munkavállalói létszám nagyságrendileg 1,7 százalékos csökkentéséről, amelyre jelentős részben várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek megközelítőleg 1 milliárd forintot tesznek majd ki, amely nagy részben 2025 negyedik negyedévében kerül lekönyvelésre.

A megállapodás tükrözi a Magyar Telekom elhivatottságát Magyarország digitalizációja, a folyamatos fejlődés és a Társaság versenyképességének megőrzése iránt, mely célok megvalósításában kulcsfontosságúak a magas szakértelemmel bíró és elkötelezett munkavállalók

- írták a BÉT-en megjelent tájékoztatásban.