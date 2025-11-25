Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Magyar Telekom
Országszerte sok helyen hosszú időre leáll az internet a hétvégén

A hét végén több településen, köztük nagyobb városokban és a főváros egyes kerületeiben is szünetelhet az internet-, a televízió- vagy a telefonszolgáltatás. A kimaradások hátterében a Magyar Telekom hálózatfejlesztési projektje áll.
Világgazdaság
2025.11.25, 17:01
Frissítve: 2025.11.25, 18:01

A Magyar Telekom arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy hálózatfejlesztés miatt Budapesten és az ország több településén is várható átmeneti szolgáltatáskiesés a hét végén. A munkák következtében az analóg és digitális telefonszolgáltatásuk, valamint az internet- és IPTV-szolgáltatásuk szünetelése várható a Magyar Telekom Nyrt.-n kívül álló ok miatt – hívja fel a figyelmet az Origo.

Magyar Telekom, Gigabit Magyarország Programnagysebességű internetszupergyors internet
A Magyar Telekom hálózatában hálózatfejlesztés miatt Budapesten és az ország több településén is várható átmeneti szolgáltatáskiesés a hét végén / Fotó: Shutterstock

Szombaton az alábbi településeken és időpontokban kell szolgáltatáskiesésre felkészülni

  • 2025. 11. 29. 08:00-tól 11. 30. 18:00-ig: Hatvan település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. 11. 29. 23:59-től 11. 30. 04:00-ig: Győr, Győrújbarát, Nagyesztergár, Nyúl települések egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. 11. 29. 08:00-tól 12. 01. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)

Vasárnap ezeken a helyeken lehetnek átmeneti kimaradások a Magyar Telekom szolgáltatásaiban

  • 2025. 11. 30. 00:00 és 03:00 között: Kengyel település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. 11. 30. 04:00 és 08:00 között: Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári, Tokaj települések egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 120 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00 és 16:00 között: Tokaj (3910) település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00-tól 12. 01. 16:00-ig: Tokaj település egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. 11. 30. 08:00-tól 12. 01. 18:00-ig: Budapest XI. (1112, 1116, 1117), XX. (1221, 1222, 1223) kerületeinek egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. 11. 30. 23:01-től 12. 01. 05:00-ig: Budapest I. (1012, 1015) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 330 perc)
  • 2025. 11. 30. 23:01-től 12. 01. 05:00-ig: Budapest I. (1011) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 330 perc)

Arra vonatkozóan, hogy mi a teendő, ha még a jelzett időszakokon túl is üzemszünet tapasztalható a Magyar Telekom szolgáltatásaiban, itt található további tájékoztatás.

 

