A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.

Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától / Fotó: Kallus György

A most megkötött szerződés értelmében az Eutelsat tizenöt évre biztosítja a 4iG SDT számára a HUGEO nevű geostacionárius távközlési műhold üzemeltetéséhez szükséges kizárólagos licencet a kijelölt pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra. A pontos pályaadatokat és frekvenciajogokat a felek bizalmasan kezelik. A megállapodás az augusztusban kötött, kötelező érvényű együttműködési megállapodás folytatásaként jött létre, és új szakaszt nyit a magyar műholdprogram megvalósításában.

A HUSAT program keretében a 4iG SDT

egy geostacionárius (HUGEO)

és nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő (HULEO) műholdat kíván pályára állítani 2032-ig.

A projekt a kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes mértékben magánfinanszírozásban megvalósuló űripari fejlesztése, amely egyaránt szolgál távközlési és földmegfigyelési célokat. A vállalat célja, hogy a HUSAT révén Magyarország önálló műholdas kapacitásokkal és modern kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen, hozzájárulva az ország digitális szuverenitásához.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója kiemelte:

Együttműködésünk az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban. Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre.

Az Eutelsat több mint négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a műholdas kommunikáció területén: jelenleg 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholdat üzemeltet, világszerte biztosítva távközlési és műsorszórási szolgáltatásokat. A 2023-ban a OneWebbel történt egyesülés óta az Eutelsat az első teljes mértékben integrált GEO–LEO műhold-üzemeltető vállalatként működik, amely 6400 televíziós csatorna műsorszórását biztosítja, valamint kormányzati és vállalati ügyfeleket szolgál ki a mobil és fix konnektivitás területén.