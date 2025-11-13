Deviza
labdarúgás
Marco Rossi
Szoboszlai Dominik
magyar válogatott

Magyar fölény a futballpiacon: Szoboszlai Dominik két és félszer, a Rossi-csapat több mint négyszer annyit ér, mint az örmény válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott keretének piaci értéke több mint négyszerese az örmény csapaténak a Transfermarkt adatai szerint. Szoboszlai Dominik önmagában is több mint kétszer annyit ér, mint a teljes örmény válogatott együttvéve. A világbajnoki selejtezők hajrájához érve a papírforma egyértelműnek látszik még úgy is, hogy az örmények több bravúrt is elértek már: a magyar csapat számít esélyesnek a csütörtöki összecsapáson, amit a sportfogadók többsége is így lát.
Zováthi Domokos
2025.11.13, 08:35

A legfrissebb értékelések alapján a magyar válogatott összpiaci értéke 184,4 millió euró, míg az örmény válogatotté 39,1 millió euró. Ez azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata közel 4,7-szer értékesebb csütörtöki ellenfelénél.

Hungary v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier magyar válogatott Varga Barnabás Szoboszlai Dominik futball labdarúgás
Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott gólgyárosa és kapitánya / Fotó: NurPhoto via AFP

A különbség nemcsak csapatszinten, hanem egyénenként is hatalmas: Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euró a Transfermarkt adatai szerint, ami több mint kétszerese az egész örmény válogatott keret összértékének. A magyar kapitány a világ legdrágább középpályásai közé tartozik, értéke meghaladja például a teljes izraeli, izlandi, bolgár vagy bosnyák válogatott legjobbjainak összesített becslését is.

A magyar válogatott legértékesebb játékosai

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool) – 85 millió euró
  • Kerkez Milos (Bournemouth) – 45 millió euró
  • Sallai Roland (Galatasaray) – 10 millió euró
  • Willi Orbán (RB Leipzig) – 8 millió euró

A magyar keret értékének közel háromnegyede e négy játékosban összpontosul, akik mind stabilan szerepelnek a top európai bajnokságokban.

A Transfermarkt szerint Magyarország ezzel a közép-európai régió egyik legértékesebb válogatottja.

Küzdős, de alacsonyabb értékű örmény csapat

Az örmény válogatott összetétele ezzel szemben jóval szerényebb: a csapat legértékesebb tagja, Nair Tiknizyan (Lokomotiv Moszkva) 4 millió eurót ér, mögötte Styopa Mkrtchyan 1 millióval, Georgiy Harutyunyan 800 ezerrel következik. A keret nagy része a hazai bajnokságban vagy a posztszovjet térség alacsonyabb szintű ligáiban játszik, ami magyarázza a visszafogott piaci értéket.

A számokból jól látszik, hogy a magyar válogatott jelenlegi játékosállománya jóval nagyobb piaci potenciált képvisel, mint a riválisé. A keretmélység, a nemzetközi tapasztalat és az élvonalbeli klubháttér mind Magyarország mellett szólnak.

Egyetlen játékos, Szoboszlai Dominik értéke is 2,2-szerese az örmény válogatott teljes piaci értékének, a magyar keret pedig közel ötször drágább ellenfelénél

– papíron tehát minden mutató a Rossi-csapat fölényét vetíti előre.

Fogadói várakozások: magyar sikerre számítanak

A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a Tippmixen fogadók 80 százaléka magyar győzelmet vár az örmények elleni mérkőzésen, és közel 90 százalékuk bízik abban, hogy a válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra. A fogadások 99 százaléka arra érkezett, hogy a magyar csapat legalább két gólt szerez, miközben a „mindkét csapat szerez gólt” piacra is 98 százalék „igen” szavazat jutott – vagyis a közönség gólgazdag, de magyar fölényű találkozóra számít.

Egy lépésre a pótselejtezőtől

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat hajrájához érkezett: egy körrel a vége előtt még harcban áll a pótselejtezőt jelentő második helyért. A csoportot Portugália gyakorlatilag már megnyerte, mögötte viszont kiélezett a verseny, hiszen

  • Magyarország,
  • Írország
  • és Örményország

mindössze egy-egy – illetve két – ponton belül áll egymáshoz képest. A Rossi-csapat a második helyen várja az utolsó fordulót, és egy győzelemmel matematikailag is bebiztosíthatja a pótselejtezőt. Ez azt jelenti, hogy jövő tavasszal két mérkőzésen dőlhet el: 1986 után újra ott lehet-e Magyarország a világbajnokságon.

Az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőt 2025. november 13-án, csütörtökön 18:00-kor rendezik Jerevánban, a Vazgen Sargszjan Stadionban, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport.

