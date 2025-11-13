Magyar fölény a futballpiacon: Szoboszlai Dominik két és félszer, a Rossi-csapat több mint négyszer annyit ér, mint az örmény válogatott

A legfrissebb értékelések alapján a magyar válogatott összpiaci értéke 184,4 millió euró, míg az örmény válogatotté 39,1 millió euró. Ez azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata közel 4,7-szer értékesebb csütörtöki ellenfelénél.

Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott gólgyárosa és kapitánya / Fotó: NurPhoto via AFP

A különbség nemcsak csapatszinten, hanem egyénenként is hatalmas: Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euró a Transfermarkt adatai szerint, ami több mint kétszerese az egész örmény válogatott keret összértékének. A magyar kapitány a világ legdrágább középpályásai közé tartozik, értéke meghaladja például a teljes izraeli, izlandi, bolgár vagy bosnyák válogatott legjobbjainak összesített becslését is.

A magyar válogatott legértékesebb játékosai

Szoboszlai Dominik (Liverpool) – 85 millió euró

Kerkez Milos (Bournemouth) – 45 millió euró

Sallai Roland (Galatasaray) – 10 millió euró

Willi Orbán (RB Leipzig) – 8 millió euró

A magyar keret értékének közel háromnegyede e négy játékosban összpontosul, akik mind stabilan szerepelnek a top európai bajnokságokban.

A Transfermarkt szerint Magyarország ezzel a közép-európai régió egyik legértékesebb válogatottja.

Küzdős, de alacsonyabb értékű örmény csapat

Az örmény válogatott összetétele ezzel szemben jóval szerényebb: a csapat legértékesebb tagja, Nair Tiknizyan (Lokomotiv Moszkva) 4 millió eurót ér, mögötte Styopa Mkrtchyan 1 millióval, Georgiy Harutyunyan 800 ezerrel következik. A keret nagy része a hazai bajnokságban vagy a posztszovjet térség alacsonyabb szintű ligáiban játszik, ami magyarázza a visszafogott piaci értéket.

A számokból jól látszik, hogy a magyar válogatott jelenlegi játékosállománya jóval nagyobb piaci potenciált képvisel, mint a riválisé. A keretmélység, a nemzetközi tapasztalat és az élvonalbeli klubháttér mind Magyarország mellett szólnak.

Egyetlen játékos, Szoboszlai Dominik értéke is 2,2-szerese az örmény válogatott teljes piaci értékének, a magyar keret pedig közel ötször drágább ellenfelénél

– papíron tehát minden mutató a Rossi-csapat fölényét vetíti előre.

Fogadói várakozások: magyar sikerre számítanak

A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a Tippmixen fogadók 80 százaléka magyar győzelmet vár az örmények elleni mérkőzésen, és közel 90 százalékuk bízik abban, hogy a válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra. A fogadások 99 százaléka arra érkezett, hogy a magyar csapat legalább két gólt szerez, miközben a „mindkét csapat szerez gólt” piacra is 98 százalék „igen” szavazat jutott – vagyis a közönség gólgazdag, de magyar fölényű találkozóra számít.