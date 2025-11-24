Vörösen izzik Kijev, de Szijjártónak Brüsszelben volt ideje másra is: ebben Magyarország kiemelkedik az EU-ban

Az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás, amiből hazánk sokat profitált, a kormány ezért továbbra is a minél akadálytalanabb világgazdasági együttműködésért fog küzdeni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, ahol az uniós külügyi tanács ülésezik. Az európai politika kiemelt ügye az amerikai békejavaslat Ukrajna számára, de ez a találkozó most külgazdasági kérdésekre koncentrál. Az uniós vezetők Ukrajna ügyéről egy másik tanácskozáson egyeztetnek, ezt Orbán Viktor magyar kormányfő közölte, aki maga vesz részt ezen az utóbbi tárgyaláson.

Magyarország Európa legvonzóbb célpontjává vált a kínai beruházások számára – árulta el Szijjártó Péter / Fotó: Soós Lajos

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt két évben Magyarországra irányult a legtöbb külföldi beruházás a kelet-ázsiai országból, amiből hazánk rendkívül sokat profitált.

Ugye tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka, azt megelőzően pedig 44 százaléka jött Magyarországra. Több tízezer új munkahelyet teremtettek, és alapvetően növelték a magyar gazdaság technológiai színvonalát.

„Modern beruházások jöttek, amelyekért más európai országokkal versenyeztünk egyébként. Ezek a sikeres beruházási versenyek pedig lehetővé tették azt, hogy Magyarország továbbra is az első számú beruházási célpontja a kínai vállalatoknak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután újfent leszögezte, hogy Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása.

„Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdasági és világkereskedelmi együttműködés zavartalan legyen. Egy olyan ország esetében, mint a mienk, ahol a GDP-nek valahol a 75-80 százalékát éri el az export, ez egy alapvető érdek” – hangsúlyozta.

„Úgyhogy ma is azon leszünk, hogy ne gördíthessen az Európai Unió mesterséges akadályokat a normális gazdasági-kereskedelmi együttműködés elé” – zárta mondandóját az EU külkereskedelmi tanácsának ülése előtt.