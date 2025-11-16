Ez még csak a kezdet, egyre jobb lesz a magyar vasút, Hegyi Zsolt optimista
Kereken egy éve indult a MÁV csoport új közlekedési riportja, amelyben a korábbinál több adatot, jobban áttekinthető formában hoz nyilvánosságra a hazai közlekedési közszolgáltatások előző havi teljesítményével, eredményeivel kapcsolatban – tette közzé a MÁV. Így már rendelkezésre állnak a téli és a nyári szélsőséges időjárás során szerzett tapasztalatok is, hogy a célzott flotta- és infrastruktúra-erősítő lépések hatásait mérni lehessen.
Pozitív változásokat mutatnak a számok
Az adatok azt mutatják, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer bevezetését követően elindított intézkedések – elsősorban a mozdonybeszerzések, a stratégiai pontokon elvégzett pályakarbantartások vagy épp a haváriakezelés új rendszere – nem csupán egyszeri javulást hoztak, de fokozatos, trendszerű pozitív változásokat is be tudtak indítani – olvasható.
Ezt részben az októberi adatok is tükrözik, hiszen a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 százalékponttal lett jobb a vasút menetrendszerűsége. Igaz, szeptemberhez képest enyhe visszaesést mutatnak a számok. Ezzel összefügghet, hogy a vizsgált időszakban számos havária történt: egy Győrben keletkezett biztosítóberendezési kábeltűz például többnapos, súlyos zavart okozott, ami
- nemcsak az 1-es vonalat,
- hanem az egész Északnyugat-Dunántúlt érintette,
- sőt az ország más részeire is továbbgyűrűzött.
Jövőre jobb lesz az idei vágányzárak után
Több jelentős vágányzár is volt októberben, például a 100a vasútvonalon Cegléd térségében egyvágányú közlekedést okozva – ám a fejlesztéstől már 2026-tól érzékelhető menetrendszerűségi javulást várnak a vonalon.
A Keleti pályaudvar bevezető vágányainak felújítása utáni, átmeneti 20 kilométer per órás sebességkorlátozás negatív hatása is érzékelhető volt. A hegyvidéki és erdei mellékvonalszakaszokon a falevelek hullása és a csípős, deres reggelek okoztak kisebb fennakadást a gyengébb tapadású BZ motorvonatoknak.
Késési rekorder
Az egy éve publikált adatokból és az októberi késési statisztikákból is jól kirajzolódik, melyek azok a hazai vasútvonalak, amelyeken érdemi beavatkozásokra van szükség a pontosság javításához.
Az októberben a legtöbb késést produkáló viszonylatok közül kiemelendő az újszászi vasútvonal, igaz, ennek a gyengébb menetrendszerűségére a 100a vágányzár miatt átterelt IC-k, a Keleti pályaudvar, közvetve – a bécsi nemzetközi vonatok miatt – a győri események, valamint gázolásos balesetek is negatívan hatottak.
Havi egymillió bérlet
Az eladott ország- és vármegyebérletek, IC- és prémiumhelyjegyek száma két éve folyamatosan nő, a tavalyi októberhez képest mindegyik termék értékesítési számai emelkedtek: mára havonta közel egymillió ilyen terméket vásárolnak az ingázók. A több utas természetesen hosszabb vonatokat és hosszabb utascsereidőt is jelent, ami a menetrendszerűséget kismértékben ronthatja, ezért a balatoni állomásokon és Kelenföldön bevezetett szektorjelölést a jövőben további vasútállomások peronjaira tervezik kiterjeszteni.
Erősödött a mozdonyflotta
A tíz miniszteri vállalás egyike a száz korszerű, használt vagy vadonatúj vontatójármű beszerzése, amelyből októberben már több mint 40 teljesített szolgálatot. A nagyteljesítményű mozdonyok üzembe állásával már minimálisra csökkent azon nagykapacitású IC-vonatok száma, amelyeket még hagyományos V43-as mozdonyok vontatnak.
A Taurusok, Vectronok, Astride-ok egyre nagyobb számú üzembe állásával, a jobb gyorsításuk hatására egyre több IC-vonat késései csökkenhetnek. Ez a személyvonatok közlekedésére is jótékonyan hat, hiszen a magasabb rangú IC-k a csatlakozások és a vonatforgalom szabályozása során minden más vonattípusra hatnak.
Szakaszosan gyorsít a MÁV
A pályasebesség-emelések hatása is megmutatkozik: a székesfehérvári vasútvonal és a csatlakozó vonalak menetrendszerűsége a 160 kilométer per órás közlekedés hatására hónapok óta stabilan javul.
A HÉV-vonalak menetrendszerűsége októberben is példás volt, a Volán-járatoknál pedig most is a budapesti elővárosi, reggel és délután torlódásoktól sújtott kék buszok késtek jobban, igaz, ezek esetében mindössze 3 perces késés elfogadható a kiemelt utasforgalom és a sűrű követés miatt.