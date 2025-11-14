Deviza
EUR/HUF384.47 +0.04% USD/HUF330.91 +0.13% GBP/HUF435.54 +0.22% CHF/HUF416.67 +0.04% PLN/HUF90.99 +0.15% RON/HUF75.62 +0.05% CZK/HUF15.91 +0.08% EUR/HUF384.47 +0.04% USD/HUF330.91 +0.13% GBP/HUF435.54 +0.22% CHF/HUF416.67 +0.04% PLN/HUF90.99 +0.15% RON/HUF75.62 +0.05% CZK/HUF15.91 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.25% MOL3,046 -0.52% OTP32,170 -0.83% RICHTER9,725 -1.12% OPUS527 0% ANY7,240 -3.21% AUTOWALLIS154 +0.33% WABERERS5,520 -1.43% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,337.22 -0.71% BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.25% MOL3,046 -0.52% OTP32,170 -0.83% RICHTER9,725 -1.12% OPUS527 0% ANY7,240 -3.21% AUTOWALLIS154 +0.33% WABERERS5,520 -1.43% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,337.22 -0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vonatközlekedés
Hegyi Zsolt
ittasság
MÁV
kirúgás

Megszólalt a MÁV: keményen berúgott a vasutas, mindenkitől elnézést!

Erősen ittas volt az a MÁV-os dolgozó, aki miatt lényegében teljesen felborult a vonatközlekedés az egész váci vonalon. A vasúttársaság vezetője zéró toleranciát hirdetett, és elnézést kért az utasoktól az incidens miatt.
Németh Tamás
2025.11.14, 19:49
Frissítve: 2025.11.14, 20:17

Hosszabb menetidőre, esetenként kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon péntek délután, mert Gödön műszaki ok miatt nem közlekedhetnek a vonatok – közölte a Mávinform a honlapján még pénteken délután. Az akkori tájékoztatás szerint a Z70-es vonatok Vác és Szob között, az S70-es járatok a budapesti Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között közlekedtek. Dunakeszi és Vác között pedig pótlóbuszokkal oldották meg az utasok szállítását, de volt némi fennakadás.

Hegyi Zsolt: Zéró tolerancia! Ezt teljességgel elfogadhatatlan
Hegyi Zsolt: Zéró tolerancia! Ezt teljességgel elfogadhatatlan / Fotó: Kallus György

A MÁV-vezér elnézést kér, a renitens munkatárs már nincs a helyén 

Pénteken este megszólalt az ügyben a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt, úgy kezdte Facebook-bejegyzését, hogy 

Zéró tolerancia! A gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta. 

Mint írta, „értesítettük a hatóságokat, a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast, akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából”.

Nagy erőkkel dolgozunk a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie. 

Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu