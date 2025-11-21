Deviza
Otthon Start: turbórajtot vett az MBH, 20 százalék máris az övék a 250 milliárdos piacból

Nem egészen két hónap alatt megduplázta a bankok lakáscélú kihelyezéseinek piacát a kormány Otthon Start programja. Az immár 250 milliárdos tortából az MBH mintegy 20 százalékot birtokol, jövőre pedig növekvő kereslet mellett a részesdésük további emelkedésével számolnak – tudta meg a Világgazdaság Puskás András vezérigazgató-helyettestől.
Dombi Margit
2025.11.21., 10:56

Puskás András, az MBH vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, hogy jövőre az ügyfelekért folyó verseny további erősödésével számol az MBH az Otthon Start programban. Többféle termékkel is készülnek, annál is inkább, mert vidéken 20 százalék fölötti részarányt tudhatnak magukénak, Budapesten viszont még nem érték el ezt az arányt, és a céljuk az, hogy a részesedésüket itt is számottevő mértékben növeljék. 

PUSKÁS András MBH vezérigazgató-helyettes
Puskás András, az MBH vezérigazgató-helyettese: vidéken 20 százalék fölötti részarányt értek el az Otthon Start program hitelezésében / Fotó: Czeglédi Zsolt

Ennek elérése nem ígérkezik éppen könnyű menetnek, mivel a legnagyobb keresleti potenciált képviselő fővárosban minden bank teljes fegyverzettel száll harcba az ügyfelekért. Az MBH a megnövekedő keresletre és a pénzintézetek között várhatóan erősödő versenyre több új termékkel is készül. Ezek bemutatása az elkövetkezendő hetekben várható. 

Van, aki karácsonykor szereti

Nem egységes a vidéki kép sem: 

  • meglepő módon a korábban messze alacsonyabb kereslettel jellemezhető Kelet-Magyarország – főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye – sokkal jobban teljesít, 
  • mint a pár éve még húzó területnek számító Dunántúl. 
  • Ebben a régióban a bank piaci részesedése meghaladja a 20 százalékot, 
  • Nyíregyházán pedig a közelgő karácsony ellenére is folyamatos emelkedést mutat a kereslet. 

Ez azért is lehet kissé meglepő, mert a lakásvásárlást banki tapasztalatok szerint többnyire nem a nagy téli ünnepek környékére szokás időzíteni. Szabolcs-Szatmár Beregben egyébként más szegmensekben is erős az MBH: Nyíregyháza például az egyike annak a nyolc megyei jogú városnak, ahol a számlavezetését is sikerült megcsípnie az egyébként is piacvezető pozíciókra törő honi kézben lévő pénzintézetnek.

Az Otthon Start hitel keresleti görbéje a töretlen szabolcsi dinamikától eltekintve az ország más térségeiben többnyire enyhe visszaesést mutat, általános élénkülésre csak januártól számít az MBH. 

A jellemző hiteligény jelenleg 30 millió forint. Az 50 millió forintos plafontól jelentősen elmaradó összeg azzal függ össze, hogy kérelmezőknek mindössze 10 százaléka akar új lakást vásárolni; 90 százalék használt lakásban gondolkodik.

Ez a kirívó aránytalanság Puskás András szerint nem kis részben azért alakult ki, mert nem épülnek olyan ütemben új lakások, mint ahogyan az a piac diktálná. 2026-ban azonban ez gyökeresen megváltozhat, mivel úgy tűnik, az ingatlanfejlesztők a keresleti nyomás hatására egyre inkább hajlandók invesztálni a lakásépítésekbe. 

A kínálat növekedése a lakossági kereslet jelentős részét csatornázhatja át az új lakások piacára, ennek alapján 

az MBH egyértelműen azzal számol, hogy az Otthon Start program most jellemző 30 millió forintos átlagos hiteligénye jövőre felfelé fog elmozdulni.

MBH: Otthon Start akár 3 százalék alatt is

A bankvezető szerint az olyan intézkedések, mint az Otthon Start, erősítik a versenyt, ami jó a lakosságnak, a potenciális ügyfeleknek, de jó a bankoknak is. A verseny erősödésének pedig az árazásban is meg kell jelennie, ami különösen jövőre lehet szembetűnő, de már most sem újdonság. 

Az MBH-nak például vannak már olyan Otthon Start hitel kihelyezései, amelyek kamata alatta marad a 3 százaléknak. 

Puskás András úgy látja, tovább élénkítené a hitelpiacot, ha a gazdasági helyzet lehetővé tenné a 6,5 százalékos alapkamat csökkentését. Erre szerinte jövőre már egyértelműen mutatkozhat esély.

1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

