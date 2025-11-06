Deviza
Teleszórja Magyarországot a McDonald's éttermekkel: ebben a vidéki városban nyílik a legújabb

December 3-án új McDonald’s étterem nyílik Cegléden. A gyorsétterem reggel 7 és este 23 óra között tart nyitva, de később éjszakai autós kiszolgálással is bővül. Az amerikai lánc országszerte terjeszkedik: nemrég Százhalombattán nyitott új egységet, és Kiskunfélegyházán is épül egy.
2025.11.06, 07:29
Frissítve: 2025.11.06, 08:44

December 3-án nyit a McDonald’s Cegléden! Reggel 7-től 23 óráig lesz nyitva, de később majd az éjszaka folyamán autós kiszolgálás is elérhető lesz – közölte facebookos oldalán a Hello Cegléd.

Close,Up,Shot,Of,Self-ordering,Kiosk,At,Mcdonald's,Restaurant,In
December 3-án új McDonald’s étterem nyílik Cegléden / Fotó: JuliaDorian

A McDonald’s több magyar városban új üzletet nyit

Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik, Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit az amerikai gyorsétteremlánc. Az új étterem a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épülhet fel.

A helyieket megosztja az amerikai gyorsétteremlánc megjelenése. Sokan örülnek az új étteremnek, sokan viszont feleslegesnek tartják. A hozzászólók között volt, aki a meglévő helyi éttermek jövőjét félti, más pedig a fiatalok egészségéért aggódik. 

Volt, aki helyszín kiválasztását kifogásolta, és inkább az autópálya mentén építené fel a gyorséttermet. Olyan is volt, aki szerint szavazást kellett volna kiírni az ügyben.

A McDonald’s mellett érvelők szerint az iparűzési adó, amit a gyorsétterem fizet majd, igenis jól jön a városnak. Mások pedig azért örültek a hírnek, mert a diákmunkások előtt új lehetőségek nyílnak meg, hiszen nagyon kevés a diákmunka a városban, az igény pedig annál több. 

A McDonald’s Százhalombattán már megnyitotta a legújabb kirendeltségét. A Drive étterem október közepétől várja az éhes betérőket. A vállalat ezzel közel 70 új munkahelyet teremt, és többféle digitális rendelési lehetőséget kínál. A hetvenfős vendégtér mellett egy tizenhat férőhelyes terasz is rendelkezésre áll jó idő esetén.

Az étterem a Damjanich utca 29. alatt, a Tesco áruház területén található. A vendégek többféle rendelési lehetőség közül választhatnak: hagyományos kasszák, önkiszolgáló érintőképernyők vagy a McDonald’s mobilalkalmazás segítségével is leadhatják és kifizethetik rendeléseiket. Az ételek átvehetők a kiadópultnál vagy akár asztalhoz szállítva.

A parkolóban elektromos töltőállomások szolgálják az elektromos autóval érkezőket.

