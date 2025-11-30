Megmutatjuk, micsoda pusztítást végezne a keresetekben a baloldali megszorítócsomag
Ma egy egyszerű fejszámolással ki lehet kalkulálni bármekkora kereset személyi jövedelemadóját (szja) és ahhoz sem kell szakirányú végzettség, hogy valaki a családi adókedvezmény összegét kiszámolja egy, két, vagy több gyermekre.
Ez a helyzet alapvetően változna meg, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a tiszás szakértők által összeállított több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban olvasható.
A dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, az elmúlt napokban megannyi részletét külön elemeztük. Így teszünk most a személyi jövedelemadó ügyében is. A tiszás szakértők tervezete a mai egyetlen kulcs helyett hármat vezetne be, visszaállítaná az adójóváírást, de igen bonyolultan, és átalakítaná, megvágná a kedvezményeket, azt is komplikált módon. Ezeket röviden bemutatjuk, de akit csak az érdekel, hogyan változna a fizetése, görgessen bátran lejjebb az összehasonlításhoz.
Kulcsok
Lássuk a három kulcsot!
- Az alsó 15 százalékos lenne és évi 5 millió forintig alkalmaznák.
- Ezután lépne be – a kereset 5 millió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs.
- A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.
Ma egyetlen kulcs van, annak mértéke 15 százalék.
Adójóváírás
A tiszás csomag adójóváírást is bevezetne, helyesebben visszavezetne, de borzasztó bonyolultan. Évi 3,6 millió forintig egészében érvényesülne, aztán egyre csökkenő mértékben, 8,4 millió forintig.
Adójóváírás most nincs: korábban volt, eltörlésekor az egyik fő érvet éppen az szolgáltatta, hogy átláthatatlanná teszi az szja-rendszert. Ráadásul a kedvezményező hatás más módon sokkal jobban elérhető, miközben az adójóváírás közrejátszhat az adóelkerülés növekedésében.
Családi kedvezmény
Egy gyermek után a tiszás szakértők csomagja havi 100 ezer forint adóalap-kedvezményt írna elő, kettőnél 200 ezret, több gyermeknél 330 ezret gyermekenként. Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki 5 millió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, a kedvezmény 70 százalékával számolhatna, a 15 milliónál többet keresők pedig csak a felével.
Ma is adóalap-kedvezmény van, de a számoknál már érdemes egy hónapot ugranunk az időben.
Január elsején ugyanis – újra – emelkedik a családi kedvezmény:
- egy gyermeknél 133 ezer,
- kettőnél fejenként 266 ezer,
- többnél gyermekenként 440 ezer forinttal számolhatnak a családok.
Mivel a mai rendszer átlátható, így könnyen kiszámolható, hogy ez mennyit jelent:
- egy gyermeknél havi 20 ezer,
- kettőnél összesen 80 ezer,
- háromnál 198 ezer forint a tényleges adócsökkentés.
- A ma élő számok 15 ezer, 60 ezer és 148 500 forint.
Összehasonlítás
A baloldali megszorítócsomagban szerepelnek modellszámítások arról, hogy a változtatás a gyakorlatban mit jelentene. A tervezet bemutatja például a havi 8 milliós fizetéssel rendelkezők helyzetét, ez havi nagyjából 660 ezer havi bruttót jelent. A példa azért jó, mert szeptemberben az átlagkereset idehaza 687 ezer forint volt.
Tehát a tiszás javaslat szja-táblája szerint egy ma átlagosan kereső helyzete így nézne ki:
- Gyermektelen: évi 1 410 000,
- egy gyermek: 1 146 000,
- két gyermek: 1 040 400,
- nagycsaládos: 0 forint szja.
Nézzük mindezt a mai szabályokkal:
- Gyermektelen: évi 1 200 000,
- egy gyermek: 1 020 000,
- két gyermek: 480 000,
- nagycsaládos: 0 forint szja.
Tehát már a mai szabályok alapján is több százezer a különbség. Ha két átlagos keresővel számolunk az eltérés még nagyobb, figyelembe véve természetesen, hogy a gyermekkedvezmény az egyiküknél jelentkezik. S ne feledjük, hogy januárban tovább emelkedik a családi kedvezmény, vagyis a baloldali megszorítócsomag még hátrányosabb lenne jövőre az átlagkereső családosokra. Egy két gyermekes érintettnél évi 800 ezer forintos különbség is jelentkezhetne.
Vegyünk még egy számítást! A kormány célja, hogy belátható időn belül egymillió forint legyen idehaza a bruttó átlagbér, nézzük hát meg az évi tízmilliós keresetet, ami havi 833 ezer forintot jelent. Ez lehet a következő fontos állomás a kormányzati célhoz vezető úton.
A tiszás szakértők javaslata erre ezt kínálja:
- Gyermektelen: évi 1 850 000,
- egy gyermek: 1 665 200,
- két gyermek: 1 665 200,
- nagycsaládos: 1 480 400 forint szja.
Lássuk a mostani szja-rendszert:
- Gyermektelen: évi 1 500 000,
- egy gyermek: 1 320 000,
- két gyermek: 780 000,
- nagycsaládos: 0 forint adó.
Ha folytatjuk, akkor minél magasabb összegekkel számolunk, az eltérés annál durvább lenne, idővel belépne ugyanis a harmadik kulcs is, amivel aztán tényleg bődületes summát vennének ki a Tisza Párt szakértői a munkavállalók zsebéből.
Ha a bértáblában lefelé indulunk el, találhatunk ugyan olyan összegeket, ahol a javaslat, az adójóváírás miatt, elsősorban a gyermekteleneknél hagyna átmenetileg némi pluszt, de a tervezett adótábla valójában az ő helyzetükön sem segítene sokat. Amint ugyanis kicsivel többet keresnének, a második kulcs miatt azonnal növekedne az adóterhük.
S ezzel el is jutnánk a Gyurcsány-kormány időszakának egyik fő problémájához: nem érné meg többet dolgozni és legálisan többet keresni, mert az adó, a magasabb kulcs a számottevő részét rögvest elvonná.
Baloldali tervek, baloldali érvek
Ha pedig már itt tartunk: a baloldali idők jól megszokott érvei jelennek meg a tiszás tervezetben. A jobban keresők drasztikus megadóztatása a dokumentum szerint növelné az igazságosság érzetét és erősítené a társadalmi szolidaritást. Ezek szerint az átlag körül keresők már abba a kategóriába tartoznak, akik keresete annyira magas, hogy megbontja a társadalmi kohéziót.
Érdemes kiemelni: a dokumentum megszövegezői a veszélyek között megemlítették, hogy a több kulcs miatt nőhet az adóelkerülési hajlandóság. Erről már van tapasztalat, a Gyurcsány-korszakban virágzott idehaza a minimálbéres adócsalás: aki tehette, a legalacsonyabb összegre volt bejelentve, hogy kihasználja az adójóváírást és nehogy a magasabb kulcs szerint kelljen adóznia. Súlyos gazdasági problémák melegágya volt ez a jelenség, amit a tiszás megszorítócsomag a jelek szerint felélesztene.
Fontos megjegyezni, hogy a számításoknál csak a kulcsokat, a sávhatárokat és a családi kedvezményt vizsgáltuk. Vagyis figyelmen kívül hagytunk a 25 évnél fiatalabbak kedvezményét, a 30 év alatti anyák adómentességét és a nagycsaládos anyák már létező, illetve a kétgyermekes anyák jövőre életbe lépő szja-mentességét. A különbség ezek nélkül is hatalmas, velük viszont már-már leírhatatlan. Ami azért hangsúlyozandó, mert a tiszás tervezet egy szót sem szól ezekről a mentességekről, amiből arra lehet következtetni, hogy egyszerűen eltörölné azokat.