Orbán Viktornak ez már sok volt, leleplezte Magyarország egyik legnagyobb bankját: ez a baja a nemzetközi pénzvilágnak a kormánnyal

A kormányfő szerint immár nyilvánvalóvá vált, a nemzetközi bankárvilág is beállt a Tisza Párt mögé.
Andor Attila
2025.11.04, 08:43
Frissítve: 2025.11.04, 08:58

A bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben -  kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.  A kormányfő arra reagált, hogy Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a piac egy Tisza-győzelemnek örülne a tavaszi választásokon.  A piac azonban csak azért örülne Magyar Péterék győzelmének, mert az megszorításokkal járna.

megszorítás
Megszorítások: Magyar Péter győzelme esetén az életszínvonal csökken / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor szerint a bankadó már régóta

 csípi a nemzetközi bankvilág szemét.


A nemzetközi pénzügyi szféra tehát azt várja a következő kormánytól, hogy 

  • csökkentse a gazdasági támogatásokat
  • vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit
  • vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét
  • csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat
  • szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.
    Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját – hangsúlyozta a kormányfő. 

