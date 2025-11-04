Orbán Viktornak ez már sok volt, leleplezte Magyarország egyik legnagyobb bankját: ez a baja a nemzetközi pénzvilágnak a kormánnyal
A bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben - kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő arra reagált, hogy Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a piac egy Tisza-győzelemnek örülne a tavaszi választásokon. A piac azonban csak azért örülne Magyar Péterék győzelmének, mert az megszorításokkal járna.
Orbán Viktor szerint a bankadó már régóta
csípi a nemzetközi bankvilág szemét.
A nemzetközi pénzügyi szféra tehát azt várja a következő kormánytól, hogy
- csökkentse a gazdasági támogatásokat
- vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit
- vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét
- csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat
- szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.
Azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye. Visszasírják a 2010 előtti világot. Tegnap óta világos: a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé. Erre szokták mondani: zsák a foltját – hangsúlyozta a kormányfő.