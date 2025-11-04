Orbán Viktornak ez már sok volt, leleplezte Magyarország egyik legnagyobb bankját: ez a baja a nemzetközi pénzvilágnak a kormánnyal

A bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben - kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő arra reagált, hogy Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a piac egy Tisza-győzelemnek örülne a tavaszi választásokon. A piac azonban csak azért örülne Magyar Péterék győzelmének, mert az megszorításokkal járna.

Megszorítások: Magyar Péter győzelme esetén az életszínvonal csökken / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor szerint a bankadó már régóta

csípi a nemzetközi bankvilág szemét.



A nemzetközi pénzügyi szféra tehát azt várja a következő kormánytól, hogy