Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: kutatás-fejlesztési központot hoz a Mercedes – Magyarország már nem csak egy összeszerelő üzem

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy megállapodás született a Mercedesszel: a vállalat első magyarországi kutatás-fejlesztési központját hozza létre Kecskeméten.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Mercedes kecskeméti beruházásai kapcsán / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető elmondta, hogy a magyar gazdaságstratégia célkitűzése szerint az iparosítási politikából át kell lépni abba a korszakba, amelyben már nemcsak a termelési, hanem a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások is megjelennek. Kiemelte: a Mercedesszel kötött megállapodás fontos pillére ennek a stratégiának.

Néhány részletet is elárult: Kecskeméten prototípusok tesztelése kezdődik meg, ez azt jelenti, hogy magyar mérnökök szaktudása is hozzájárul a Mercedes tesztelési tevékenységéhez.

Ez a lépés nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem tovább erősíti Magyarország szerepét az autóipari innovációk terén

– emelte ki a tárcavezető. A központról elmondta, hogy az ottani fejlesztéseket a Mercedes az új, elektromos platformokra épülő autóknál alkalmazza. A német vállalat döntése a magyar mérnöki szakma elismerése – jegyezte meg. Emlékeztetett, hogy az autógyártó másfél évtizede együttműködik magyar egyetemekkel, a hallgatók első kézből sajátíthatják el a legmodernebb autóipar ismereteket.

A központ több tízmilliárd forintos beruházás keretében jön létre, melyhez a magyar kormány 4,3 milliárd forint támogatást biztosít,

többek között azért is, mert ezzel a beruházással a Mercedes kecskeméti gyárának szerepe jelentősen megnő. Kiemelte, ezzel hazánk az éllovasokkal halad, és nem követi őket.

A Mercedes számára Kecskemét kiemelten fontos stratégia lokáció

A beruházás a magyar–német gazdasági együttműködést még szorosabbra fogja – mondta Szijjártó, megjegyezve: tizenegy év alatt 324 vállalati beruházáshoz adott támogatást a magyar kormány, ezek a beruházások pedig 40 ezer új munkahelyet hoztak létre Magyarországon. Megemlítette azt is, hogy 2022 óta a Mercedes egymilliárd eurót fektetett be hazánkban.