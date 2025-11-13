Megvan az első magyar Mere üzlet nyitvatartási rendje

Basket Plusz néven, Budapesten a XVIII. kerületi Besence utca 1. szám alatt nyithatja meg első magyarországi áruházát a külföldön főként Mere néven ismert orosz diszkontlánc, pontosabban a TS Retail Kft., mely a nyilvántartás szerint a tényleges üzemeltetést végzi – írja az Origo. A lap az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás (OKNYIR) adataira hivatkozva azt írja, hogy az üzletet a nyilvántartásba bejelentő, II. kerületi székhelyű cég 570 négyzetméteres alapterületű üzletet létesítene. Az adatok között szerepel a bolt tervezett nyitvatartási ideje is.

A külföldön Mere néven ismert orosz hátterű diszkontlánc várhatóan Basket Plusz néven indul hamarosan a magyar piacon / Fotó: Shutterstock

Így lesz nyitva az első magyar Mere: tizenkét órában és más néven

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt. Most úgy tűnik, küszöbön az első bolt megnyitása.

Az OKNYIR nyilvántartásában megjelenik a leendő üzlet nyitvatartása is. Ez előzetes információknak tekinthető, de az üzletnyilvántartásban az üzemeltető köteles megadni, egyelőre tehát ez tekinthető érvényes (és várható) nyitvatartási időnek.

Eszerint a nálunk várhatóan Basket Plusz néven nyíló első Mere üzlet a hét minden napján – az általános szabályozás szerint ünnepnapok kivételével naponta – reggel 9 óra és este 21 óra között fogadja majd a vásárlókat. Ez napi 12 órás nyitvatartási rendet jelent.

Az is valószínűsíthető, hogy az első Mere / Basket Plusz megnyitását hamarosan újabb üzletek nyitása követi, legalábbis erre utal, hogy a brand szerbiai honlapján magyarországi áruháznyitásokról van szó. Ennél a pontnál két dologra kell felhívni a figyelmet:

azért eshet szó a Mere szerb honlapján a magyarországi boltnyitásról, mert a leendő magyar hálózat a vállalatcsoport szerbiai illetőségű ágához tartozik;

a honlapon megjelent tájékoztatás elsősorban felhívás, amelyből kiderül, hogy a Mere mögött álló vállalatcsoport üzletnyitási helyszíneket, ingatlanokat keres terjeszkedéséhez, azaz nem megnyílt magyarországi üzletekről van szó, hanem leendő üzletnyitási helyszínekről.

A Mere márkanév alatt megismert diszkontáruházak az orosz Torgservis csoporthoz tartoznak. A 2009-ben alapított Torgservis csoport Oroszországban több mint ezer üzletet működtet Svetofor márkanév alatt, a Mere a többi piacon használt márkanév. A Torgservis Oroszország harmadik legnagyobb áruházlánca, ezenkívül több mint húsz ország piacán van jelen. Még az Aldi és a Lidl dominálta német piacion is jelen voltak, ám onnan 2022-ben kivonultak. Jelenleg is működnek Csehországban, Spanyolországban és más államokban is.

