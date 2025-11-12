Elárulta a miniszter, fenyegetés vagy lehetőség-e a mesterséges intelligencia hazánknak – már több, mint 60 szakképző iskolában indult el MI-oktatás
Magyarország a „világ élvonalában” szerepel a tudomány, az oktatás, a sport és a kultúra területén – mondta Hankó Balázs kultúráért, családokért, oktatásért, felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős miniszter az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján. A tudományos eredményeket lakosságarányos összevetésekben emelte ki: az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számában a 11. helyen, a magas technológiai igényű exportnál a 9., a gyártásban a 7. helyen állunk.
Egyetemi célkép: top 100 és európai ranglisták
Hankó Balázs az egyetemek megújulásáról szólva azt mondta: a világ mintegy 30 ezer intézménye közül 12 magyar egyetem a legjobb 5 százalékban, 3 a legjobb 2 százalékban és egy a legjobb 1 százalékban szerepel. 2030-ra azt a célt jelölte meg, hogy legyen magyar egyetem a világ legjobb százban, és több intézmény kerüljön be az európai top 100-ba. A felsőoktatás aranykorát éli: a miniszter három év alatt
- 48 százalékos nemzetközi tudományos teljesítménynövekedést,
- jelentős szabadalmi bővülést
- és 600 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztést
említett, amelyet további – megfogalmazása szerint – mintegy 1300 milliárdos fejlesztés követhet. A fiatalok kapcsán a magyar tehetségállomány nemzetközi elismertségét hangsúlyozta: állítása szerint a kutatási tehetség világviszonylatban a 10. helyen áll, míg a tudományos diákolimpiákon a fizikában a 9., matematikában az 5. helyet szerezték meg a magyar diákok.
Mesterséges intelligencia mint növekedési motor: szuverenitási és erkölcsi kordonok kellenek
A tárcavezető szerint a mesterséges intelligencia (MI) már most formálja a gazdaságot, és a versenyképesség egyik meghatározó tényezője lesz. Úgy fogalmazott:
a versenyképesség identitás nélkül a semmibe vezet, ezért az MI-t úgy kell alkalmazni, hogy az a magyar kulturális és nemzeti identitást is megőrizze.
Ennek megfelelően az MI-stratégiát etikai és szuverenitási szempontból is keretezni szükséges. A miniszter az MI-alkalmazások felelősségi és döntéshozatali kérdéseit emelte ki: ki viseli a felelősséget az MI által támogatott döntésekért, és milyen módon illeszkednek ezek a szervezeti működésbe?
Fontosnak nevezte a torzítás és az igazságtartalom kiemelt vizsgálatát a tanító adatok minősége miatt, valamint az adatvédelem és adatbiztonság szabályainak megerősítését.
A politikus az „emberi tulajdonságokkal felruházott” MI korlátairól is beszélt. Állítása szerint kerülni kell az ember és a gép határainak elmosását; az MI-t „kiterjesztett intelligenciaként” érdemes kezelni, amelyben a morális kontroll az embernél marad.
Hankó Balázs a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozási Alapítványt példaként említette, jelezve, hogy több Nobel- és egy Ábel-díjas tudós is kötődik hozzá. Felvetette: a brüsszeli döntéshozatal – megfogalmazása szerint – „jogtalan kizárása” az alapítványi modellnél a versenyképességet is érintheti: e kérdések szerinte az uniós vitákban is relevánsak lesznek.
A miniszter arra is utalt, hogy az oktatásnak és a tudományos rendszernek a munkaerőpiac igényeihez igazodva kell beépítenie az MI-t. A cél szerinte az, hogy az etikai-identitási kontroll megőrzése mellett az MI használata növelje a termelékenységet, erősítse a kutatás-fejlesztést, és támogassa a magyar gazdaság „versenyképességi ugrását”. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar és az amerikai kormányzat közötti együttműködés jegyében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem közösen indított egymillió dolláros kutatást, amely a mesterséges intelligencia etikai kérdéseit vizsgálja.
Elmondása szerint ez a projekt „nemcsak válaszokat, hanem megoldásokat” kíván adni a mesterséges intelligencia körül kialakuló etikai, identitásbeli és társadalmi dilemmákra. A kutatás szerinte illeszkedik ahhoz a szempontrendszerhez, amely a magyar kormány szuverenitás- és identitásfelfogását tükrözi.
Saját, magyar nyelvű mesterségesintelligencia-modellek kellenek
Kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai kérdés a saját nagy nyelvi modellek fejlesztése. Mint fogalmazott, „ha angolszász modelleket használunk, abban feloldódunk”. A cél szerinte az, hogy a jövő mesterségesintelligencia-rendszerei a magyar nyelven, kultúrán és történelmen alapuljanak, és ezekből képesek legyenek magyar válaszokat adni a modern kor kihívásaira.
Hozzátette: az etikai kutatások mellett olyan, akár 70 milliárd paramétert feldolgozó modell létrehozása szükséges, amely képes biztosítani a magyar identitás és szuverenitás megőrzését a technológiai korszakban.
Szakképzés: hatvan intézményben indult MI-oktatás
A miniszter a mesterséges intelligencia gyakorlati oktatásáról is beszélt, kiemelve, hogy
ősszel hatvan szakképző intézményben indult el az MI-képzés.
A program célja, hogy a fiatalok, a hegesztőktől a szoftverfejlesztőkig, megismerjék és használni tudják a mesterséges intelligencia eszközeit.
Jövő tavasztól a német szakképző hálózattal közösen bővül a kezdeményezés, így az MI oktatása fokozatosan az európai képzési struktúra részévé válhat. A magyar szakképzés eredményeire is kitért. A dániai szakképzési Európa-bajnokságon a magyar fiatalok négy arany- és két ezüstérmet szereztek olyan területeken, mint
- a szoftverfejlesztés,
- a robotika,
- a mechatronika
- és az ipar 4.0.
A miniszter szerint ezek az eredmények mutatják, hogy a magyar képzési rendszer és a kormányzati innovációs politika összhangban van a gazdasági teljesítménnyel. A high-tech exportban a világon a 9., a high-tech gyártásban pedig a 7. helyen vagyunk – mondta.
A Neumann János Program a jövő kutatási irányát adja
A felsőoktatási és tudományos fejlesztéseket a Neumann János Program fogja össze, amelynek célja, hogy 2030-ra Magyarország az európai innovációs rangsor első tíz helyezettje közé kerüljön. A program fő prioritásai
- a digitalizáció,
- a mesterséges intelligencia,
- az egészséges életmód,
- az energiapolitika
- és az életminőség javítása.
A miniszter a zárásban úgy fogalmazott: a magyar tudomány és felsőoktatás akkor lehet igazán versenyképes, ha a mesterséges intelligenciát identitással és felelősséggel alkalmazza. A cél szerinte nem pusztán a gazdasági előny, hanem a magyar kultúra és nyelv megőrzése a technológiai korszakban.