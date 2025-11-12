Elárulta a miniszter, fenyegetés vagy lehetőség-e a mesterséges intelligencia hazánknak – már több, mint 60 szakképző iskolában indult el MI-oktatás

Magyarország a „világ élvonalában” szerepel a tudomány, az oktatás, a sport és a kultúra területén – mondta Hankó Balázs kultúráért, családokért, oktatásért, felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős miniszter az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján. A tudományos eredményeket lakosságarányos összevetésekben emelte ki: az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számában a 11. helyen, a magas technológiai igényű exportnál a 9., a gyártásban a 7. helyen állunk.

Hankó Balázs az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Egyetemi célkép: top 100 és európai ranglisták

Hankó Balázs az egyetemek megújulásáról szólva azt mondta: a világ mintegy 30 ezer intézménye közül 12 magyar egyetem a legjobb 5 százalékban, 3 a legjobb 2 százalékban és egy a legjobb 1 százalékban szerepel. 2030-ra azt a célt jelölte meg, hogy legyen magyar egyetem a világ legjobb százban, és több intézmény kerüljön be az európai top 100-ba. A felsőoktatás aranykorát éli: a miniszter három év alatt

48 százalékos nemzetközi tudományos teljesítménynövekedést,

jelentős szabadalmi bővülést

és 600 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztést

említett, amelyet további – megfogalmazása szerint – mintegy 1300 milliárdos fejlesztés követhet. A fiatalok kapcsán a magyar tehetségállomány nemzetközi elismertségét hangsúlyozta: állítása szerint a kutatási tehetség világviszonylatban a 10. helyen áll, míg a tudományos diákolimpiákon a fizikában a 9., matematikában az 5. helyet szerezték meg a magyar diákok.

Mesterséges intelligencia mint növekedési motor: szuverenitási és erkölcsi kordonok kellenek

A tárcavezető szerint a mesterséges intelligencia (MI) már most formálja a gazdaságot, és a versenyképesség egyik meghatározó tényezője lesz. Úgy fogalmazott:

a versenyképesség identitás nélkül a semmibe vezet, ezért az MI-t úgy kell alkalmazni, hogy az a magyar kulturális és nemzeti identitást is megőrizze.

Ennek megfelelően az MI-stratégiát etikai és szuverenitási szempontból is keretezni szükséges. A miniszter az MI-alkalmazások felelősségi és döntéshozatali kérdéseit emelte ki: ki viseli a felelősséget az MI által támogatott döntésekért, és milyen módon illeszkednek ezek a szervezeti működésbe?

Fontosnak nevezte a torzítás és az igazságtartalom kiemelt vizsgálatát a tanító adatok minősége miatt, valamint az adatvédelem és adatbiztonság szabályainak megerősítését.

A politikus az „emberi tulajdonságokkal felruházott” MI korlátairól is beszélt. Állítása szerint kerülni kell az ember és a gép határainak elmosását; az MI-t „kiterjesztett intelligenciaként” érdemes kezelni, amelyben a morális kontroll az embernél marad.