Mikroturisták lepik el a Balatont

A balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik, a rövid látogatások is egyre fontosabb szerepet játszanak a régió turizmusában. A mikroturisták komplex élményre vágynak a legnagyobb tó partján.
VG
2025.11.23, 14:59
Frissítve: 2025.11.23, 15:53

A Balaton egyre népszerűbb télen is, a rövid látogatások kedvelői, nemzetközi turisztikai terminológiával élve a „mikroturisták” lepik el most a legnagyobb magyar tavat. Ők azok, akik csupán pár órára vagy egy rövid napra érkeznek, és akik egyre gyakrabban keresik fel a tó partját, különösen most, amikor hó borítja a tájat. A friss hó és a fagyos, fehér táj látványa új életet lehel a tó környékére, és vonzó célponttá teszi a Balatont a közeli települések lakói számára – olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség gyorselemzésében.

mikroturisták, Balaton
A Balaton népszerű a mikroturisták körében is / Fotó: kardosildistock / Shutterstock

A téli hónapok forgalma sem elhanyagolható: a balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik, ami jól mutatja, hogy a téli, őszi, tavaszi és minden évszakra jellemző, rövid látogatások is egyre fontosabb szerepet játszanak a régió turizmusában.

A gyorselemzés szerint a trend a következő hetekben is folytatódni látszik, hiszen az időjárás-előrejelzések szerinti hideg idő és havazás idején a part különösen festői látványt nyújt. A téli panoráma mellett a korcsolyázás is egyre népszerűbb program a látogatók körében: idén eddig kilenc balatoni település jelentette be, hogy náluk nyílik műjégpálya. Ezek közül a legnagyobb forgalom

  • Balatonfüreden, 
  • Siófokon, 
  • Fonyódon, 
  • Balatonbogláron,
  • Balatonalmádiban 
  • és Keszthelyen várható.

A korcsolyapályák térnyerése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a látogatók tömegesen több száz kilométert utaznának a tóhoz: az attrakciók száma és eloszlása miatt a közeli régiókból, főként fiataloktól, a helyi családoktól várható a legnagyobb érdeklődés, de ez a célközönség is több százezer embert jelent.

Komplex élményre vágynak a mikroturisták

Azok a pályák lesznek igazán sikeresek, amelyek a korcsolyázást egyéb, minőségi szolgáltatásokkal és programokkal egészítik ki – például meleg italok, helyi gasztronómiai kínálat, kulturális események vagy családi programok.

Ennek oka egyszerű: a mikroturisták rövid tartózkodásuk alatt szeretnének komplex élményt kapni. Ha a jégpálya körül nincs lehetőség a kikapcsolódásra, étkezésre vagy egyéb szabadidős programokra, a látogatók gyorsan továbbállnak. Azok a helyek viszont, ahol a korcsolyázás és a minőségi kiegészítő szolgáltatások együtt jelennek meg, hosszabb időre meg tudják tartani a látogatókat, növelve ezzel a helyi vendéglátás és turizmus bevételét.

A Balaton megmentésére még mindig nem kell vészforgatókönyv

Országszerte 2022 óta folyamatos jelenség a vízhiány. A Balaton különösen érzékenyen reagál a szélsőséges időjárásra, és a szakértők szerint el kell fogadni, hogy a tó pár évtizeden belül meg fog változni. Ennek ellenére a Világgazdaságnak Pali Róbert, a Balaton Szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy be kellene fejezni a pánikkeltést. „Ez nem egy rendkívüli helyzet. Fontos lenne, hogy a társadalom értené, hogy ez egy természet által visszatérő jelenség” – jelentette ki.

A klímaváltozás következtében egyre gyakoribb a vízhiányos időszak, különösen az őszi és téli regeneratív csapadék hiánya miatt.

A csapadék elmaradása a folyók, tavak és felszín alatti vizek mennyiségének csökkenéséhez vezet, miközben a nyári hőmérséklet emelkedésével a párolgás is fokozódik. 

