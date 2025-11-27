Deviza
Minimálbér 2026
munkaadók
kormány
garantált bérminimum

Azonnal megszólalt a kormány a nagy bérmegállapodásról: megteszi a szükséges lépéseket – reagáltak a cégek és a dolgozók

A jelenleg gazdasági helyzetet figyelembe véve ez egy vállalható és sikeres megállapodásnak mondható – így reagált a Világgazdaság érdeklődésére Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután csütörtök délután 4-kor megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről. Perlusz, a Vállalkozók és Munkáltató Országos Szövetségének főtitkára pedig azt mondta, hogy biztos lesznek olyan vállalatok, akik nehéz helyzetbe kerülnek, de azt látják a saját felméréseik alapján, hogy a vállalatok többségét nem hozza nehéz helyzetbe. Czomba Sándor államtitkár jelezte, hogy a kormány elfogadja a megállapodást és megtesz a szükséges lépéseket.
Járdi Roland
2025.11.27, 18:02
Frissítve: 2025.11.27, 18:03

Ahogy beszámoltunk róla, csütörtök délután megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról . Így 2026. január elsejével a minimálbér 7 százalékkal bruttó 322 800 forintra, míg a szakmunkás minimálbér 11 százalékkal bruttó 373 200 forintra emelkedik. A Világgazdaságnak reagált a munkaadói, a munkavállalói oldal képviselője mellett Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is a megállapodásra.

A worker checks the screen at the Audi Factory in Gyor
Fotó: Reuters / Szabó Bernadett

Minimálbér 2026: a szakszervezetek szerint sikeres megállapodás jött létre

A jelenleg gazdasági helyzetet figyelembe véve ez egy vállalható és sikeres megállapodásnak mondható mondta lapunknak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezete vezetője. Hozzátette, ahhoz képest, hogy a szociális hozzájárulási adót nem csökkentette a kormány, az eredeti terveiktől nem jelentős mértékben tértek el.

Mind a munkavállalói és a munkáltatói oldal számára ez egy vállalható megállapodás

– hangsúlyozta a szakszervezeti vezető, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az ágazati bértárgyalások lefolytatás nagyon nehéznek ígérkezik, ezzel szemben  a minimálbéren foglalkoztatottaknak is komoly segítséget jelent, főleg azért is mert kötelező jellegű. Jelezte azt is, hogy az eredeti három éves bérmegállapodás 13 százalékos minimálbér-emelést tartalmazott, de más gazdasági környezetben.

Szerinte ha automatikus korrekciót alkalmazták volna, hogy akkor is 11 százalékkal kellett volna emelni a minimálbért. Hozzátette, hogy a kritikusabb kérdés a garantált bérminimum volt, aminek emelése megegyezik a tavalyi 7 százalékkal, pedig a gazdasági környezet továbbra is teli van bizonytalansággal. "Hogy véget ér-e az orosz-ukrán háború, feloldják-e szankciókat, versenyképesebb lesz-e az európai gazdaság, és ez milyen hatással lesz a magyar gazdaságra. Ezek mind-mind nyitott kérdések", mondta a Liga vezetője.

Vállalkozók: büszkék lehetünk

A vállalkozók mindent megtesznek, hogy a magyar bérek felzárkózzanak az európai eresetekhez. Erre a megállapodásra büszkék lehetünk – ezt mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a megállapodás megkötését követően. A munkaadói oldal képviselője elárulta, hogy azt is mérlegelték, hogy mi van akkor ha nem tudnak megállapodni. Ebben az esetben a minimálbérről talán lett volna megállapodás, garantált bérminimumról már aligha. Szerinte az senkinek sem lett volna jó, főleg, hogy elég nagy a bizonytalanság jelenleg a gazdaságban.

Biztos lesznek olyan vállalatok, akik nehéz helyzetbe kerülnek, de azt láttuk a saját felméréseink alapján, hogy a vállalatok többségét nem hozza nehéz helyzetbe

– mondta Perlusz László, aki szerint azért is fontos a megállapodás, mert fehéríti a gazdaságot, és a versenyképességet is segíti. 

Azok, akik nem tudják igénybe venni a kedvezményeket és nincs tartalékuk, el kell gondolkodniuk, hogy hogyan tovább. 

Szerinte biztos lesz olyan vállalat, amely eltűnik a piacról, vagy összeolvadnak. Ugyanakkor úgy véli, ez is hozzátartozik cégek fejlődéséhez, ők mindig is azért emelték fel a szavukat, hogy ne menjenek tömegesen tönkre olyan cégek, akik alkalmasak lennének a fejlődésre.

Czomba Sándor: győzött a kollektív bölcsesség

Győzött a kollektív bölcsesség – ezt mondta a Világgazdaságnak Czomba Sándor annak kapcsán, hogy megszületett a VKF-ben a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár azzal folytatta , "a munkaadók és a munkavállalók olyan bértételekben állapodtak meg, amely reményeink szerint egyszerre szolgálja a munkahelyek biztonságát és eredményezi a reálkeresetek dinamikus emelkedését."

A kormány ígéretéhez híven a felek megállapodását elfogadja, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megteszi

 – szögezte le Czomba Sándor.

