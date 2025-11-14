Szijjártó Péter lefejezte a brüsszeli sárkányt – az ukrán katonák helyett Libanonnak juttatja el az Európai Békekeret összegét

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett Bejrútból. Szijjártó Péter Libanonban tárgyal, ami kapcsán Facebook bejegyzésében hangsúlyozta: az ország stabilitása elengedhetetlen a Közel-Kelet békéjéhez.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Libanonba fordítja az Európai Békekeretet, nem az ukrán háborúba. / Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy miközben az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyvervezését, amit a magyar kormány nem támogat, az ebből hazánkra eső részt, 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot a libanoni fegyveres erők támogatására irányítottak át — közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Ennek kapcsán kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását és meghosszabbítását, valamint az újabb háborúk megelőzését a térségben.

Miniszteri látogatás a Közel-Keleten

Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke a Közel-Kelet békéje, amihez Libanon stabilitása elengedhetetlen, "erről is egyeztettünk Youssef Raggi külügyminiszter-kollégámmal" — fogalmazott a tárcavezető..

"Ezért az Európai Békekeretből az ukrán hadsereg felfegyverzése helyett a ránk eső részt, 600 millió forintot a hivatalos libanoni állami hadsereg megerősítésére fordítjuk."

Szijjártó Péter egyúttal kiemelte:

Ursula von der Leyen kihúzta a gyufát

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a megállapodás kölcsönösen jó a feleknek, az Európai Bizottság elnöke viszont "egy botrányosan tragikus” megállapodást kötött korábban az amerikai elnökkel. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

Szijjártó elmondta, hogy a két vezető tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással. "Hogy mit profitál az Orbán–Trump-barátságból Magyarország? Azt, hogy továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek itt Magyarországon.” — közölte.