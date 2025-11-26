Bejelentést tett az MVM, megvan, hogy meddig nem kapcsolják ki az áramot – csak egy bizonyos kör tartozik a moratórium alá

Az MVM szerdán bejelentette, hogy november 29. és január 6. között teljes kikapcsolási moratóriumot vezet be lakossági ügyfelei számára. Ez azt jelenti, hogy több mint öt héten át egyetlen háztartásnál sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást – még akkor sem, ha 60 napon túli tartozás áll fenn.

Az ünnepi időszakra öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM, így január 6-ig egyetlen lakossági ügyfél sem marad áram vagy gáz nélkül / Fotó: Anelo / Shutterstock

MVM: az ünnepek alatt senki sem fog fázni

A társaság az ünnepi időszakra időzítette a döntést, hangsúlyozva: fontosnak tartják, hogy karácsony és az év vége közeledtével senki ne maradjon energiabiztonság nélkül. A lépés különösen azoknak jelent átmeneti védelmet, akik átmeneti fizetési nehézségekkel küzdenek.

A moratórium ugyanakkor nem vonatkozik mindenkire. A társaság közölte: csak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági fogyasztók tartoznak a körbe. A korábban már kikapcsolt ügyfelek, az üzleti felhasználók és azok, akik más energiakereskedővel szerződtek, nem esnek a védelem alá.

Az intézkedés ideiglenes, de a célnak egyértelmű: biztosítani, hogy az ünnepek alatt minden otthonban legyen fűtés, világítás, és senkinek ne kelljen szolgáltatásmegszüntetés miatt bizonytalanságba kerülni.