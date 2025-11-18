Átszervezték a MVM-et, megszületett az új magyar energetikai óriáscég: egész Közép-Európában nem lesz párja – ez a terv az orosz gázzal és az LNG-vel

Az MVM csoport villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelmének másfél éve folyó integrálása révén a közelmúltban megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. Létrejöttének első lépcsőjeként az áramnagykereskedő MVM Partner átvette az MVM CEEnergy gáznagykereskedelmét, hogy akkortól MVM ONEnergy Zrt. néven működjön tovább.

Orbán Gábor: az MVM ONEnergy alapvetően egy kereskedelmi, trading típusú üzleti stratégiát valósít meg / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A CEEnergynél a szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó tevékenység marad. A fiatal MVM ONEnergy hatékonyabb működéssel, több forrásból származó energiával és erősebb regionális jelenléttel kívánja növelni Magyarország ellátásbiztonságát és árstabilitását.

Azon dolgozik, hogy Közép-Európa vezető energiakereskedőjeként erősítse az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, közben a lakosságnak és a vállalkozásoknak is megbízhatóbb, kiszámíthatóbb energiapiacot teremtsem. Az élén november 1-jétől Orbán Gábor vezérigazgató áll, aki a társaság feladatairól nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Miért került egy cégbe az MVM CEEnergy és az MVM Partner nagykereskedelme?

Az MVM csoport több mint egy évtizede két nagykereskedő céggel rendelkezett, az egyik villamos energiával, a másik földgázzal foglalkozott. Nagyon régen felmerült, hogy egyesíteni kellene e két társaságot, de csak mostanra sikerült egy olyan vezérfonalat találni – a csoport új üzleti stratégiáját –, amelynek mentén ezt érdemes volt megvalósítani. Vagyis nem egyszerűen két cég egybeolvasztásáról és költségcsökkentésről van szó. Mintául azok a nagy nyugati cégek szolgáltak, amelyek hasonló profilú kereskedő társaságokat működtetnek. Ennek alapján határoztuk meg az MVM ONEnergy szervezeti és üzleti modelljét. A megvalósítás lassan másfél éve folyik.

Milyen feladat hárul az új társaságra a stratégia szerint?

Nyugat-európai példák alapján sokkal hatékonyabb működést jelent egy cégben lévő, közös áram- és gáz trading floor, amely a számunkra fontos közép-európai piacokon a számunkra fontos commodity termékekkel kereskedik. Finanszírozási oldalról például a limitek kihasználtsága szempontjából várható nagy könnyebbség, de a kockázatkezelés oldaláról is. Sokkal egyszerűbbé válik a működés, így a közös trading floor az egész cég tevékenységét tudja húzni. Ezért az új üzleti stratégia középpontjába a trading fejlesztését helyeztük. E mellé építettük a nagykereskedelmi pozíciók kelet-közép-európai fejlesztését. Tehát alapvetően egy kereskedelmi, trading típusú üzleti stratégiát valósítunk meg.