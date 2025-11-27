Deviza
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatására kerül sor csütörtök délelőtt a parlament gazdasági bizottságában, ahol az országgyűlési képviselők a tárcavezetőt faggatják majd a kormány gazdasági terveiről.

Nagy Márton meghallgatás
Nagy Márton a parlamentben: akár tetszik, akár nem, Magyarország egy kis nyitott ország / Fotó: Kovács Attila / MTI

 

