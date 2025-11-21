Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.02 -0.16% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napenergia
Vác
MVM

Új napelempark épült Magyarországon: az MVM elmondta, mire képes – ez mentheti meg az ipart

Az MVM csoport tagvállalata, az MVM Optimum több mint kétezer napelemből álló naperőművet épített a váci ZOLLNER Elektronik telephelyén, amely évente 1,5 GWh villamos energiát termel, jelentősen növelve a cég energiafüggetlenségét és fenntarthatóságát.
VG/MTI
2025.11.21, 20:00
Frissítve: 2025.11.21, 20:08

Az MVM csoport tagvállalata, az MVM Optimum napelemparkot épített Vácon, a ZOLLNER Elektronik telephelyén – közölte az MVM pénteken.

FRANCE-LYON-SOLAR-PANEL-ENERGY-SCHOOL Új napelempark épült Magyarországon: az MVM elmondta, mire képes a váci létesítmény
Fotó: Hans Lucas via AFP

A több mint kétezer napelemmel épült naperőmű évente 1,5 gigawattóra villamos energiát termelhet, erősítve a ZOLLNER energiafüggetlenségét, fenntartható működését. A telephely energiahatékony hasznosítása megfelel a vállalat a környezettudatos működési stratégiájának, a rendszer stabilitása a különleges kialakításnak köszönhetően hosszú távra garantált.

A korszerű létesítmény a vállalati energetikai fejlesztések új mérföldköveként jól példázza, hogyan segíthetik a megújulóenergia-beruházások a ipari szereplők versenyképességét. A közlemény szerint az MVM Optimum energiahatékonysági megoldásokat és megújuló energiamegoldásokat fejleszt. A cég üzleti és lakosság ügyfeleknek egyaránt kínál napelem- és energiatároló rendszereket.

Beszámolója alapján a 2021-ben alapított társaság 2023-ban több mint 411 millió forint, 2024-ben majdnem 1,8 milliárd forint árbevétellel zárt, nyeresége 222,8 millió forintról 170,8 millió forintra csökkent.

Átszervezték a MVM-et, megszületett az új magyar energetikai óriáscég

Az MVM csoport villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelmének másfél éve folyó integrálása révén a közelmúltban megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. Létrejöttének első lépcsőjeként az áramnagykereskedő MVM Partner átvette az MVM CEEnergy gáznagykereskedelmét, hogy akkortól MVM ONEnergy Zrt. néven működjön tovább.

A CEEnergynél a szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó tevékenység marad. A fiatal MVM ONEnergy hatékonyabb működéssel, több forrásból származó energiával és erősebb regionális jelenléttel kívánja növelni Magyarország ellátásbiztonságát és árstabilitását.

Azon dolgozik, hogy Közép-Európa vezető energiakereskedőjeként erősítse az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, közben a lakosságnak és a vállalkozásoknak is megbízhatóbb, kiszámíthatóbb energiapiacot teremtsem. Az élén november 1-jétől  Orbán Gábor vezérigazgató áll, aki a társaság feladatairól nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Erre nem készülhettek fel az áramtolvajok Magyarországon: a mesterséges intelligencia mindent észrevesz

Nagyon fontos területen, az áramtermelés és -felhasználás egyensúlyának megsegítésére kívánja bevetni a mesterséges intelligenciát az MVM csoport. Ennek egyik elemével minden felhasználó kapcsolatba kerülhet: szigorú digitális ellenőrzés alá kerül a villanyóra, de annak még a plombája is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu