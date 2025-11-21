Új napelempark épült Magyarországon: az MVM elmondta, mire képes – ez mentheti meg az ipart

Az MVM csoport tagvállalata, az MVM Optimum napelemparkot épített Vácon, a ZOLLNER Elektronik telephelyén – közölte az MVM pénteken.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A több mint kétezer napelemmel épült naperőmű évente 1,5 gigawattóra villamos energiát termelhet, erősítve a ZOLLNER energiafüggetlenségét, fenntartható működését. A telephely energiahatékony hasznosítása megfelel a vállalat a környezettudatos működési stratégiájának, a rendszer stabilitása a különleges kialakításnak köszönhetően hosszú távra garantált.

A korszerű létesítmény a vállalati energetikai fejlesztések új mérföldköveként jól példázza, hogyan segíthetik a megújulóenergia-beruházások a ipari szereplők versenyképességét. A közlemény szerint az MVM Optimum energiahatékonysági megoldásokat és megújuló energiamegoldásokat fejleszt. A cég üzleti és lakosság ügyfeleknek egyaránt kínál napelem- és energiatároló rendszereket.

Beszámolója alapján a 2021-ben alapított társaság 2023-ban több mint 411 millió forint, 2024-ben majdnem 1,8 milliárd forint árbevétellel zárt, nyeresége 222,8 millió forintról 170,8 millió forintra csökkent.

Átszervezték a MVM-et, megszületett az új magyar energetikai óriáscég

Az MVM csoport villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelmének másfél éve folyó integrálása révén a közelmúltban megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. Létrejöttének első lépcsőjeként az áramnagykereskedő MVM Partner átvette az MVM CEEnergy gáznagykereskedelmét, hogy akkortól MVM ONEnergy Zrt. néven működjön tovább.

A CEEnergynél a szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó tevékenység marad. A fiatal MVM ONEnergy hatékonyabb működéssel, több forrásból származó energiával és erősebb regionális jelenléttel kívánja növelni Magyarország ellátásbiztonságát és árstabilitását.

Azon dolgozik, hogy Közép-Európa vezető energiakereskedőjeként erősítse az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, közben a lakosságnak és a vállalkozásoknak is megbízhatóbb, kiszámíthatóbb energiapiacot teremtsem. Az élén november 1-jétől Orbán Gábor vezérigazgató áll, aki a társaság feladatairól nyilatkozott a Világgazdaságnak.