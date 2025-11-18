Még egy utolsó figyelmeztetést kiadott a NAV az szja-mentességről: ez az egyetlen megoldás, hogy ne járjanak pórul a háromgyermekes anyák

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni. Még most is érdemes pótolni, hiszen így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet. Az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Még most is megéri nyilatkozni az idei kedvezményről a háromgyermekes anyáknak a NAV szerint / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóhatóság emlékeztetett, hogy a háromgyermekes anyák kedvezménye október elsején lépett életbe. A kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is. Minden édesanya választhat:

vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot,

vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Az adóhivatal tájékoztatása szerint az eddig eltelt másfél hónapban csaknem 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb online nyilatkozati formát, vagyis az ONYA-t.

Fontos dologra figyelmeztet a NAV

A NAV felhívta a figyelmet, hogy mivel a munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Az adóhivatal honlapján is kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amelyet online lehet beküldeni. Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában.

