Már tömegek élnek a csed-, a gyed- és az örökbefogadási díjkedvezménnyel

Az idei év júliusától vált szja-mentessé a csecsemőgondozási (csed), a gyermekgondozási (gyed) és az örökbefogadói díj.
Andor Attila
2025.11.14, 08:45
Frissítve: 2025.11.14, 09:25

A könnyítés szeptemberben több mint 123 ezer magánszemélynél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett, ők 7 milliárd forinttal kevesebb szja-t fizettek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV
NAV: tömegek élnek az adókedvezménnyel / Fotó: Székelyhidi Balázs

A közlemény szerint könnyebbséget jelent az is, hogy 

a kedvezményt nem kell kérni, a folyósító, például az államkincstár a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi, ráadásul, ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár.

A csed és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni, a gyed után 10 százalék nyugdíjjárulékot, ám ebből – adóelőleg-nyilatkozattal – a családi járulékkedvezmény érvényesíthető – tették hozzá.

A kedvezményt a négy-, illetve a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák, a személyi, az első házasok, illetve a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni

– írták.

Kiemelték, hogy júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti: a csed, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett.

Október 1-jétől a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre, januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal és a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik.

Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése – áll a közleményben.

