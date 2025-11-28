Deviza
adóhatóság
szochó
Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
szociális hozzájárulási adó
eSZJA
tőzsdézés
szja-bevallás
adózás
szja

Hibát talált az szja-bevallásokban a NAV: több százan számoltak rosszul – azonnali felszólítást kapnak az érintettek

Figyelmeztető levelet küld pénteken a NAV azoknak az adózóknak, akik elmulasztották feltüntetni szja-bevallásukban az osztalékot, árfolyamnyereséget vagy kamatjövedelmet, és emiatt nem fizették meg a kötelező szociális hozzájárulási adót. Az adóhatóság szerint az eSZJA rendszerben gyorsan javíthatók a hibák.
VG
2025.11.28, 08:29
Frissítve: 2025.11.28, 08:45

Fel kell tüntetni az szja-bevallásban az osztalékot, az árfolyamnyereséget és a kamatjövedelmet is, és meg kell utánuk fizetni a szochót – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhatóság pénteken küldi ki figyelmeztető levelét azoknak, akik rosszul számoltak. 

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Hibát talált az szja-bevallásokban a NAV: több százan számoltak rosszul / Fotó: Székelyhidi Balázs

A 2023–2024-es szja-bevallások elemzésével azonosította a NAV azokat az adózókat, akik külön adózó jövedelmeik után nem a jogszabályok szerint fizették meg a szociális hozzájárulási adót (szocho). Közülük pénteken kétszázan kapnak levelet, hogy számolják át, és ha kell, nyújtsanak be önellenőrzést az eSZJA-rendszerben.

A NAV a büntetés helyett ezúttal is csak felhívja a figyelmet a mulasztásra, és az értesítésben minden segítséget megad a helyes bevalláshoz.

Ha az szja-bevallást valóban módosítani kell, segítséget nyújt az eSZJA praktikus önellenőrzés-támogató funkciója, ami az előzménybevallás adataiból automatikusan kiszámítja és kitölti az önellenőrzéses mezőket, illetve a fizetendő önellenőrzési pótlékot is kikalkulálja.

Ha tehát valakinek az elmúlt években volt külön adózó jövedelme, és a szochót nem jól számította ki, most gyorsan és egyszerűen rendezheti kötelezettségeit, és elkerülheti az ellenőrzést.

A NAV hívta fel rá a figyelmet: lehet úgy dolgozni Magyarországon, hogy csak az szja-t kell befizetni és nincs más adó a fizetésen – itt vannak a részletek

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkoztatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja – közölte a NAV korábban.

A nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak a NAV tájékoztatója szerint. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot.

De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyból származó jövedelme után.

Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert. Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

