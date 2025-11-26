Több lábon állva védekezik a magyar gazdaság a tragikus német eredmények ellen – nálunk bővítenek, a románoktól elmennek az amerikai cégek

A német gazdaság gyengélkedése továbbra is közvetlenül az iparon keresztül gyűrűzik be a magyar gazdaságba – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A Volkswagen németországi egységének egyik tárolója / Fotó: AFP

Hangsúlyozta: a Magyarországon működő német vállalatok közvetlenül is kitettek a németországi problémáknak, ha a német vállalatok versenyképessége romlik a magas energiaárak, a protekcionista intézkedések – vámok – miatt, miközben az ázsiai, elsősorban kínai versenytársak felzárkóznak, azt a magyar leányvállalatok is megérzik a rendelések csökkenésében.

A gyenge német gazdaság nekünk sem jó

Ez pedig a beszállítói láncokon keresztül a magyar tulajdonú kkv-khoz is begyűrűzik, vagyis közvetetten megjelenik azokban az ágazatokban is, akár a szolgáltatásokon belül is, amelyek kapcsolódnak az iparhoz, ilyen például a szállítás, raktározás vagy a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágazatok egyes területei. Az elemző szerint a probléma viszont nemcsak a keresleti oldal, hanem a kilátások is. A németországi cégek is borúsan látják a jövőjüket, ahogy azt a felmérések is mutatják, amely hangulat a magyar vállalatokra is átragad.

Ha ők se kapnak pozitív visszajelzéseket a jövőbeli keresletet illetően, az körükben is óvatosságot gerjeszt, ami miatt elhalasztják beruházásaikat, fejlesztéseiket – jegyezte meg Molnár Dániel, hozzátéve: ez pedig a fentieken felül például az építőiparban is negatív visszacsatolásokat gerjeszt. Ezért is lenne kiemelten fontos, hogy a jövőre várható fiskális élénkítés ne csak várható legyen, hanem végre el is induljon, és ne napi szinten a kedvezőtlen hírekkel szembesüljünk, amikor a német gazdaság kerül szóba.

A kormány által támogatott külföldi beruházások csökkentik az egyoldali kitettséget

Rövid távon a német gazdasági kapcsolatokkal nem sok mindent lehet kezdeni, ez történelmi adottság, a rendszerváltás után a régió felzárkózásában, a piacgazdaság kiépülésében a német vállalatok játszották a legnagyobb szerepet, amelyet a földrajzi közelség is erősített. Méretében, a mérethatékonyság miatt, a magyar gazdaság növekedése és így a felzárkózás kapcsán a kulcskérdés továbbra is az exportképesség lesz.

Ami segítséget jelenthet a német függőség kapcsán, az a több lábon állás

– emelte ki az elemző. Hozzátette: változatlanul fontos a működő tőke bevonzása a kulcságazatokba, amelyek hosszabb távon alapot jelenthetnek az exportnak, az, hogy hazánkban egyszerre vannak jelen

német

és kínai

cégek, miközben idéntől az amerikai beruházások is érkeznek, potenciálisan jelentős növekedést generálhat. Másrészt fontos a hazai kkv-szektor megerősítése is. Az exportképes és fejlődő magyar kkv-szektor – amelynek legversenyképesebb cégei idővel a nagyvállalati státuszba is léphetnek – elősegítheti, hogy a külső sokkoknak, egy-egy felvevőpiac problémáinak hatékonyabban ellen tudjon állni a magyar gazdaság.

Tizenöt év vállalkozásfejlesztése: így támogatta a kormány a magyar cégeket 2010 óta Orbán Viktor hétfőn tizenegy pontos adócsökkentési és adminisztrációcsökkentési csomagot jelentett be, amely több százezer hazai vállalkozás működését könnyítheti meg. Ennek kapcsán összegyűjtöttük, hogy az elmúlt másfél évtizedben milyen eszközökkel támogatta a kormány a kis- és középvállalkozói szektort: a járulékcsökkentéstől az uniós fejlesztési programokon át a kedvezményes hitelekig.

Amerikai befektetők Magyarországot választják, a régió más részei hoppon maradnak

A magyar gazdaság szempontjából egyre nagyobb szerepet kapnak az amerikai befektetések is: idén több technológiai és ipari beruházás érkezik az Egyesült Államokból, amely hosszabb távon csökkentheti a német piactól való függést. Orbán Viktor miniszterelnök és küldöttségének washingtoni tárgyalásai is jelzik, az amerikaiak nyitottak, november 25-én a kormányfő átadta a Flextronics újabb 35 milliárd forintos fejlesztését Zalaegerszegen, amely több mint kétszáz új munkahelyet teremt, és a magyar exportképes termelést erősíti.