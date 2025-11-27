Deviza
EUR/HUF381.68 -0.11% USD/HUF329.49 +0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.28 +0.01% RON/HUF74.97 -0.12% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.68 -0.11% USD/HUF329.49 +0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.28 +0.01% RON/HUF74.97 -0.12% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,395.8 -0.39% MTELEKOM1,764 +0.57% MOL2,892 -0.28% OTP34,190 -0.76% RICHTER9,765 -0.36% OPUS539 +1.67% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS152 +0.66% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,422.55 +0% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,341.92 -0.26% BUX109,395.8 -0.39% MTELEKOM1,764 +0.57% MOL2,892 -0.28% OTP34,190 -0.76% RICHTER9,765 -0.36% OPUS539 +1.67% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS152 +0.66% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,422.55 +0% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,341.92 -0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háziállat
NKFH
termékvisszahívás

Halálos veszélyben a hazai kedvencek: az összes bevizsgált állatfelszerelés megbukott a fogyasztóvédelmi teszteken

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait.
VG
2025.11.27, 11:20
Frissítve: 2025.11.27, 11:32

Az állatok védelme a 21. században kiemelten fontos társadalomalakító tényező, ezért a felelős állattartás, valamint az állatvédelem népszerűsítése és fejlesztése érdekében indokolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az állatfelszerelések laboratóriumi vizsgálata megtörténjen. Az NKFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma akváriumlámpákat, LED-es nyakörveket és LED-es pórázokat, valamint szőrnyírót, meleg levegős kefét és elektromos kefét is vizsgált. A minták beszerzésére szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból történt.

Halálos veszélyben a hazai kedvencek. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait. Fotó: AFP
Halálos veszélyben a hazai kedvencek. Az NKFH által vizsgált húsz termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait / Fotó: AFP

NKFH: a 20 vizsgált termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait

Míg a tavalyi évben is jelentős, 90%-os kifogásolás volt megfigyelhető, idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek: a 20 vizsgált termék közül ugyanis egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait. A teljes terméklista az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) érhető el.

A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu