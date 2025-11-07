Így reagál a kormány a vészjósló üzenetekre: érik egy magyar-amerikai LNG-megállapodás, „jól állunk itt is"

Szijjártó Pétert arról kérdezte a Világgazdaság a Washingtonba tartó repülőgépen, hogy felmerült-e korábban és a tárgyalásokon szóba kerül-e amerikai LNG vásárlása. A külügyér válaszában rámutatott: a kérdés folyamatosan napirenden van, mert a földgázbeszerzések tekintetében a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz szállítása is a magyar gázportfólió részét képzi. Most is több, nagy nyugati szolgáltatóval kötött hosszú távú szerződés van érvényben, ami alapján vételezünk LNG-gázt, például a Shelltől, vagy az ENGIE francia energiavállalattól, 400 millió köbmétert, 2028 és 2038 között.

Szijjátó Péter portálunknak rámutatott: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel, ahogy sikerül kitárgyalni a részleteket úgy, hogy az energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból jöjjön létre, azt alá fogjuk írni.

De jól állunk itt is

– nyomatékosított a külügyminiszter.

Hosszú és bonyolult előkészítés előzte meg a csúcstalálkozót. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két hete már járt egyszer Washingtonban Marco Rubiónál annak érdekében, hogy sikeresen előkészítsék a magyar delegáció találkozóját Donald Trumppal, most pedig a földgáz- és nukleáris energiaellátás is szóba kerülhet – közölte Szijjártó Péter már a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor csütörtökön magyar delegációval utazott Washingtonba, a tervek szerint pedig kétoldalú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A felek magyar idő szerint délután fél hatkor számolhatnak be a részletekről, a Bloomberg szerint lehetséges, hogy a megállapodások legfontosabbjai az LNG (cseppfolyósított földgáz) vásárlása és a nukleáris beruházások lesznek.

