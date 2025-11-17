Kiderült, mikor érkezik a teljes, 14. havi nyugdíj – több millió honfitársunk örülhet
„A kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – derült ki az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatból.
A miniszterelnök-helyettes javaslatából kiderült, hogy 2026-tól a nyugdíjasok minden évben ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjon felül ‒ tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek, a juttatás bevezetése fokozatosan történik.
Ekkor jön a teljes nyugdíjösszeg
A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát. A tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A tizennegyedik havi ellátásról kormányrendelet rendelkezik.
Februárban belevágnak: jön a 14. havi nyugdíj
Ahogy azt megírtuk, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen árult el részleteket a 14. havi nyugdíj kifizetéséről. Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.
Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány
– jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este egy háttérbeszélgetésen. Idáig csak annyit lehetett tudni, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíjról, amit több lépcsőben, néhány év alatt építene fel teljes egészében.
Először október 14-én Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami szerinte megoldás lenne a kisnyugdíjasok helyzetére: „Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen.” Mindezt azzal indokolta, hogy a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Szerinte hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg, emiatt nagyon sokan kapnak alacsony nyugdíjat.
Pár nappal később, október 17-én már Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában erősítette meg, hogy a kormány dolgozik a megoldáson. A 14. havi nyugdíjról azt mondta el, hogy azt a 13. havihoz hasonlóan két-három-négy év alatt lehetne felépíteni, ám ehhez szükség van a már említett gazdasági erőre és békére is. Az intézkedés ugyanis jelentős terhet róna a költségvetésre, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium márciusi közlése szerint a 13. havi nyugdíj 536 milliárd forintba került idén. A nyugdíjasok számának növekedésével és a nyugdíjak emelkedésével ez az összeg pedig várhatóan csak nőni fog. Legutóbb Orbán Viktor a múlt héten erősítette meg, hogy a kormány tényleg kifizeti a 14. havi nyugdíjat.