Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.58 -0.36% GBP/HUF434.97 -0.13% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.78 -0.05% RON/HUF75.52 -0.17% CZK/HUF15.86 +0% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.58 -0.36% GBP/HUF434.97 -0.13% CHF/HUF415.63 -0.04% PLN/HUF90.78 -0.05% RON/HUF75.52 -0.17% CZK/HUF15.86 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,366.11 +0.2% MTELEKOM1,770 -1.69% MOL3,104 +0.64% OTP32,340 +0.43% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,260 +2.2% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,720 +1.05% BUMIX10,478.78 +0.33% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,363.52 +0.56% BUX108,366.11 +0.2% MTELEKOM1,770 -1.69% MOL3,104 +0.64% OTP32,340 +0.43% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,260 +2.2% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,720 +1.05% BUMIX10,478.78 +0.33% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,363.52 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
megemelt
posta

Jó hír a nyugdíjasoknak – öröm, ha csenget a postás, és a hetekben várhatóan fog is

Egyúttal a novemberi nyugdíjat is megkapják a jogosultak.
Andor Attila
2025.11.13, 10:24
Frissítve: 2025.11.13, 10:43

A Magyar Posta november 13–28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1–10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét.

nyugdíj
Megemelt nyugdíjat hoz a postás novemberben – elkezdődött a kézbesítés / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A novemberi illetmény összege egyazon utalványon érkezik, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan a kézbesítést ütemezetten végzi a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint - mutatott rá cikkében az Origo. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások több mint harmadát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére – áll a Posta közleményében.

Pénzeső jön februárban 

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják. A miniszterelnök már korábban beszélt arról, hogy gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Azt is mondta, hogy jövőre meg is fogják csinálni, „fokozatosan, de biztosan”. Pár napja úgy nyilatkozott, hogy január 1-jétől vezetnék be a 14. havi nyugdíjat, ezután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen tisztázta a részleteket a nyugdíj kifizetéséről.

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. havi teljes és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány. „A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíja mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis egynegyedét” – közölte Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban.

Hozzátette, hogy egy évvel később egy héttel egészül ki a kifizetés, majd így tovább, vagyis a teljes 14. havi nyugdíjat 2029-ben kaphatják meg az arra jogosultak. További részletek az Origo cikkében.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu