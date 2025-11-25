Ha megsérült, az se baj, de érdemes sietni – fontos határidő közeleg a nyugdíjas-élelmiszerutalványoknál

Van lehetőség cserére, ha a nyugdíjasoknak küldött élelmiszer-utalvány sérülten érkezett meg – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videójában.

A sérült nyugdíjas-élelmiszerutalványokat a Magyar Államkincstár kicseréli / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ki lehet cserélni a sérült nyugdíjas-élelmiszerutalványokat

A felvételből kiderül, hogy a sérült nyugdíjas-élelmiszerutalványok cseréjére december 10-ig van lehetőség, a Magyar Államkincstárnál. Az államtitkár szerint, akik eddig eljuttatják a sérült nyugdíjas-élelmiszerutalványokat a Magyar Államkincstárhoz, azokhoz biztosan időben megérkeznek a sértetlen utalványok.

Zsigó Róbert elmondta azt is, hogy így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok. Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.

A politikus elárulta azt is, hogy a hétfő reggeli adatok szerint már több mint 50 milliárd forint értékben le is vásárolták az élelmiszer-utalványokat.

Mindent megteszünk a nyugdíjasok anyagi biztonsága érdekében!

– zárta mondandóját Zsigó Róbert.