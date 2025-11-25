600 milliós tőkeinjekcióval gyorsítja a Kuube okospadjainak nemzetközi terjeszkedését a Hiventures (X)
A 2020-ban alapított Kuube ma már több mint 15 országban van jelen: a cég okospadjai és fedett „smart hubjai” Tokióban, Bangkokban, Manilában, Kanadában és Bruneiben éppúgy megtalálhatók, mint magyarországi kis településeken vagy egyetemi kampuszokon. A vállalat olyan off-grid, azaz az elektromos hálózattól független köztéri bútorcsaládot fejleszt, amely a technológia, a dizájn és a fenntarthatóság metszéspontjában születik.
Napenergiás okospad, amelyből találkozási pont lesz
Gallai Máté ügyvezető elmondása szerint az ötlet „szó szerint a semmiből” jött: a csapat azt kereste, hogyan lehetne a régóta ismert köztéri padfelületeket újragondolni, és sokkal sokoldalúbban kihasználni. Az első lépés az volt, hogy napelemeket helyeztek ezekre a felületekre, majd – reagálva arra, hogy „akkor már mindenkinek a zsebében ott lapult az okostelefon” – megjelent az igény a kültéri töltésre, az energiatárolásra, a szenzorokra és a Wi-Fi-re.
Az így létrejött Kuube-okospad már nem sima ülőalkalmatosság, hanem infrastruktúra:
- USB- és vezeték nélküli töltést kínál,
- ingyenes Wi-Fi hotspotként működik,
- levegőminőséget, UV-indexet, páratartalmat és hőmérsékletet mér,
- a nagyobb, fedett smart hubok érintőkijelzőkkel és professzionális audiorendszerrel segítik a városi tájékoztatást és a turisztikai tartalmak megjelenítését.
A Városligetben például Chopin- és Liszt-művek hallgathatók a Kuube-okosbútorokon; fél év alatt több tízezer lejátszást regisztráltak, ami jól mutatja, hogy a köztereken is van igény az új típusú digitális élményekre.
Fenntarthatóság, ami a gyakorlatban is mérhető
A Kuube története szorosan kapcsolódik a fenntarthatósághoz. A termékek 100 százalékban alumíniumból és edzett üvegből készülnek, az alumínium pedig gyakorlatilag végtelenszer újrahasznosítható. A konstrukció úgy van kialakítva, hogy a padok több évtizeden keresztül működhessenek; ha a technológia fejlődik, az elektronikai egység modulárisan cserélhető, nem kell a komplett utcabútort leselejtezni.
A rongálási arány a cég tapasztalatai szerint 5 százalék alatt marad, amit részben a dizájn, részben a tudatos karbantartás magyaráz. „Azt látjuk, hogy ha a közterületi bútor szemmel láthatóan karban van tartva, kevésbé indul el a rongálási spirál” – mondja Gallai.
A cég a fenntarthatóság következő szintjét egy speciális levegőtisztító bevonattal célozza: az új fejlesztésű, zöldfalas busz- és villamosmegállók, illetve egyes kültéri egységek felületére olyan „clean-air technológia” kerül, amely 1 négyzetméteren 220 mg nitrogén-oxidot köt meg, tehát egy smart hub akár két autó átlag kibocsátásának megfelelő szennyezést képes semlegesíteni. Így a Kuube nemcsak energiatakarékos működésével, hanem aktív levegőtisztító funkcióival is hozzájárul a városi környezet javításához.
A vállalat működése illeszkedik az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz – elsősorban az SDG 11, a fenntartható városok és közösségek célkitűzéséhez –, és a zöld, digitális átállást támogató európai uniós irányelvekhez. A Hiventures számára ez fontos szempont: Hradszki László szerint külön öröm, ha olyan fizikai termékbe fektethetnek, amely nemcsak innovatív és piacképes, de mérhető környezeti előnyt is teremt.
„Összeálltak a kockák”: Foxconn, tőke, menedzsment
Az okospad-piac az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődött, számos induló vállalkozás jelent meg világszerte, de csak kevesen tudtak nemzetközi értékesítési hálózatot kiépíteni. A Kuube ebben a szűk mezőnyben versenyez – és a befektető szerint jó pozícióból.
„Az ötlet fontos, de önmagában kevés. A végrehajtás és a kivitelezés a siker 90 százaléka” – fogalmaz Hradszki László. A Hiventures vezérigazgatója szerint itt „összeálltak a kockák”: Van egy globálisan is izgalmas, gyorsan növekvő piac,mögötte erős, elkötelezett menedzsment és a Foxconn személyében egy olyan gyártópartner, amely képes akár havi több ezres volument is kiszolgálni.
A Foxconn komáromi üzemében a Kuube-termékekre fókuszáló új gyártósor létesült. A cég így az eddigi évi 50 darabos nagyságrendről 1500 darabos éves kapacitásra ugorhat, ami a kereslet függvényében akár 15 ezer darabig skálázható. Ez különösen fontos a nemzetközi városvezetők és ingatlantulajdonosok számára, akik hosszú távú, megbízható beszállítót keresnek.
Nemzetközi piacszerzésre fordítják a 600 milliót
A Kuube 2024-ben 169 millió forintos árbevételt és 26 millió forintos EBITDA-t ért el, eddig főként önerőből, angyalbefektetői forrásokból és a Startup Campus inkubációjából növekedett. A mostani, 600 millió forintos tőkeinjekció döntően a nemzetközi piacfoglalást szolgálja: értékesítési csapat bővítése, új régiók megnyitása, márkaépítés, valamint a termékportfólió fejlesztése szerepel a tervek között.
A cég jelenleg hat típussal van jelen a piacon (Kuube BASIC, ECO, NANO, PLUS, NOTE, BOOK), 2026-ban pedig busz- és villamosmegállók formájában lépne szintet, zöldfalas megoldásokkal és kiterjesztett szenzorhálózattal.
A fejlesztésekben több hazai egyetem – köztük a Budapesti Corvinus Egyetem, a BME és a Széchenyi István Egyetem – hallgatói is részt vesznek; a Kuube deklarált célja, hogy példát mutasson a fiataloknak: „ma Magyarországon is lehet nemzetközileg versenyképes hardveres startupot építeni”.
A befektetés a Magyar Divat & Design Ügynökség szakmai partnerségével, a Hiventures Divat & Design Tőkealapjából valósul meg. A globális okosbútor-piac 2024-ben mintegy 218 millió dollárra becsült méretét 2030-ra várhatóan több mint a duplájára növeli, évi 10 százalékot meghaladó bővüléssel.
Hradszki László szerint a Kuube egyszerre technológiai, design- és fenntarthatósági sztori – és ha a következő években sikerül kihasználni a Foxconn kapacitását és a friss tőkét, a magyar okospadok és smart hubok nemcsak a városi köztereket, hanem a hazai innovációs ökoszisztéma nemzetközi megítélését is formálhatják.