600 milliós tőkeinjekcióval gyorsítja a Kuube okospadjainak nemzetközi terjeszkedését a Hiventures (X)

A 2020-ban alapított Kuube ma már több mint 15 országban van jelen: a cég okospadjai és fedett „smart hubjai” Tokióban, Bangkokban, Manilában, Kanadában és Bruneiben éppúgy megtalálhatók, mint magyarországi kis településeken vagy egyetemi kampuszokon. A vállalat olyan off-grid, azaz az elektromos hálózattól független köztéri bútorcsaládot fejleszt, amely a technológia, a dizájn és a fenntarthatóság metszéspontjában születik.

Napenergiás okospad, amelyből találkozási pont lesz

Gallai Máté ügyvezető elmondása szerint az ötlet „szó szerint a semmiből” jött: a csapat azt kereste, hogyan lehetne a régóta ismert köztéri padfelületeket újragondolni, és sokkal sokoldalúbban kihasználni. Az első lépés az volt, hogy napelemeket helyeztek ezekre a felületekre, majd – reagálva arra, hogy „akkor már mindenkinek a zsebében ott lapult az okostelefon” – megjelent az igény a kültéri töltésre, az energiatárolásra, a szenzorokra és a Wi-Fi-re.

Az így létrejött Kuube-okospad már nem sima ülőalkalmatosság, hanem infrastruktúra:

USB- és vezeték nélküli töltést kínál,

ingyenes Wi-Fi hotspotként működik,

levegőminőséget, UV-indexet, páratartalmat és hőmérsékletet mér,

a nagyobb, fedett smart hubok érintőkijelzőkkel és professzionális audiorendszerrel segítik a városi tájékoztatást és a turisztikai tartalmak megjelenítését.

A Városligetben például Chopin- és Liszt-művek hallgathatók a Kuube-okosbútorokon; fél év alatt több tízezer lejátszást regisztráltak, ami jól mutatja, hogy a köztereken is van igény az új típusú digitális élményekre.

Fenntarthatóság, ami a gyakorlatban is mérhető

A Kuube története szorosan kapcsolódik a fenntarthatósághoz. A termékek 100 százalékban alumíniumból és edzett üvegből készülnek, az alumínium pedig gyakorlatilag végtelenszer újrahasznosítható. A konstrukció úgy van kialakítva, hogy a padok több évtizeden keresztül működhessenek; ha a technológia fejlődik, az elektronikai egység modulárisan cserélhető, nem kell a komplett utcabútort leselejtezni.

A rongálási arány a cég tapasztalatai szerint 5 százalék alatt marad, amit részben a dizájn, részben a tudatos karbantartás magyaráz. „Azt látjuk, hogy ha a közterületi bútor szemmel láthatóan karban van tartva, kevésbé indul el a rongálási spirál” – mondja Gallai.